TF1 n’est plus dans les offres Canal+, mais sur Molotov avec 1 mois gratuit

Molotov profite de la bataille entre Canal+ et TF1 pour lancer une promotion sur son abonnement Extra, qui permet d'accéder à la TV en direct, en replay et à la demande, sur plus de 80 chaînes, dont toute la TNT. En effet, le premier mois devient gratuit pour tous les nouveaux clients.

Suite à une volonté du groupe TF1 de revoir profondément ses exigences commerciales à la fin du mois d’août dernier, Canal+ a décidé de retirer les chaînes gratuites TF1, TMC, TFX, LCI et TF1 Séries Films de l’ensemble de ses offres. Une situation qui profite donc en ce moment à Molotov, anciennement lui-même en guéguerre avec le groupe TF1, en lançant une nouvelle promotion, consistant à offrir le premier mois de son abonnement Extra incluant absolument toutes les chaînes de la TNT.

Ce qui est inclus dans l’offre Molotov Extra

Plus de 80 chaînes (TNT incluse)

Enregistrement et replay

4 écrans en Full HD

L’abonnement Molotov Extra est normalement facturé 5,99 euros par mois, mais aujourd’hui le premier mois devient gratuit pour tous les nouveaux clients. Vous pouvez alors tester le service avant de payer, vu que c’est sans engagement.

Toute la TNT, et bien plus encore

Les chaînes TF1 sont de base gratuites, mais il peut être difficile d’y accéder si vous n’avez pas un décodeur TV, généralement fourni avec votre box Internet. Donc, si vous êtes dans la situation où vous n’avez qu’une Smart TV sans antenne, il fallait passer par votre abonnement Canal+ pour accéder plus facilement aux différentes chaînes du groupe. Enfin, ça, c’est de l’histoire ancienne, puisque Molotov obtient aujourd’hui une sorte d’exclusivité. Son abonnement Extra offre donc la possibilité de visionner sans restrictions TF1, TMC, TFX, LCI et TF1 Séries Films, ainsi que toutes les autres chaînes de la TNT, comme France 2, France 3, M6, Arte, NRJ12, W9, Gulli, 6ter et bien d’autres.

Ce n’est pas tout, puisque l’abonnement comprend aussi des chaînes variées, en passant par de RTL9 à Comedy Central. Si vous aimez les news de l’international, vous pourrez regarder EuroNews ou CNN. Pour les films, il y a par exemple la chaîne Action, même si la plupart des films sont un peu datés. Il y a même Gong et Gong Max pour mater des animés. Pour la musique, vous pourrez zapper entre NRJ Hits, Mezzo et les différentes chaînes Trace. Bref, au total c’est plus de 80 chaînes disponibles.

Un abonnement accessible sur tous les supports

Ce qu’il y a de bien avec Molotov Extra, c’est que vous pouvez y accéder depuis n’importe quel appareil que vous utilisez au quotidien, autre que votre TV. En effet, l’application est disponible sur l’App Store, Google Play et l’Amazon Store, ainsi que via le navigateur de votre PC, Mac et Linux. Vous pouvez donc en profiter n’importe où depuis, par exemple, votre laptop, votre tablette ou smartphone, que vous soyez à la maison ou à l’autre bout du monde. Il est également possible d’utiliser la fonction Chromecast ou de regarder les différentes chaînes avec votre casque Oculus.

Vous l’aurez compris, les possibilités sont nombreuses, d’autant plus que l’abonnement permet à 4 personnes de se connecter en même temps, et de profiter d’une qualité Full HD en simultané. D’ailleurs, il ne faut pas oublier que les fonctions enregistrement et replay sont également disponibles, très utiles si vous avez loupé votre programme préféré.

