À -40 %, ce laptop Acer doté d’un i5 11e gen est bien plus intéressant

Un nouveau laptop performant et accessible ? Voici l’Acer Swift 3, un PC portable qui a de quoi combler vos attentes grâce à sa configuration musclée. On le trouve aujourd’hui à un meilleur prix : 549,99 euros au lieu de 899,99 euros initialement.

La gamme Swift d’Acer compte parmi les plus équilibrés de la marque. Cette série est généralement bien lotie, car elle offre une fiche technique complète pour répondre aux besoins du quotidien. C’est le cas de ce modèle Swift 3 (SF314-511-53BW), qui intègre un processeur Intel Core i5 de 11e génération, tourne sous Windows 11 et profite d’un format compact pour le transporter facilement. Mieux encore, ce dernier devient 350 euros moins chers grâce à cette offre.

Quels sont les points forts de ce laptop ?

Un laptop compact au look soigné

Un processeur i5 11e génération + 8 Go de RAM + 512 Go SSD

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Au lieu d’un prix barré à 899 euros, l’ordinateur portable Acer Swift 3 (SF314-511-53BW) bénéficie de 350 euros de remise et s’affiche à présent au prix de 549,99 euros sur le site d’Amazon.

Un laptop conçu pour les nomades

Le Acer Swift 3 est un ultraportable avec un châssis en aluminium ultraléger de seulement 1,2 kg et d’une épaisseur d’à peine 16 mm. Cet ordinateur portable est donc totalement pensé pour vous accompagner où que vous alliez, et ce sans vous encombrer — vous pourrez vous déplacer et travailler partout dans de bonnes conditions.

Pour continuer dans la légèreté et la mobilité, le laptop de Acer offre une diagonale de 14 pouces. D’ailleurs sa dalle IPS affiche une résolution de 1920 x 1080 pixels, apportant une bonne densité d’affichage et un bon confort visuel. Quant à son design, on ressent le savoir-faire du constructeur. On fait face à une conception sobre et élégante très réussie, avec son coloris gris argenté.



Une fiche technique bien fournie

Sous ce format compact se trouve la onzième génération des processeurs Intel Core, avec un i5-1135G7 cadencé à 2,1 GHz (jusqu’à 4 GHz en mode boost). Le tout est accompagné par 8 Go de RAM et un chipset Intel Iris Xe pour faire tourner la plupart des logiciels, ou bien faire tourner quelques jeux en Full HD à 30 images par seconde, mais celle-ci n’est pas dédié à une utilisation purement gaming. On apprécie par ailleurs la rapidité de son SSD NVMe M.2 de 512 Go qui promet une bonne fluidité et une vitesse de transfert élevée. Il tourne sous Windows 11.

Ce PC portable propose une connectique assez complète, on retrouve un port USB-C, deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un port HDMI et une prise jack. Quant à l’autonomie, le constructeur promet jusqu’à 12 heures d’autonomie pour assurer toute une journée. Il a l’avantage d’être compatible avec la charge rapide : après 30 minutes de charge, l’ultraportable peut tenir 4 heures en utilisation classique.

