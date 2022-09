Ce TV 4K QLED de 65 pouces (100 Hz) chute à moins de 600 € grâce à cette offre

Si vous préférez les écrans très grands pour un téléviseur, on a le bon plan qu’il vous faut. Le TV TCL QLED 65C735 se négocie à un bien meilleur prix : 599 euros au lieu de 849 euros chez Boulanger.

Le téléviseur TCL C735 2022 ne manque pas de qualités entre sa dalle QLED de 65 pouces affichant une définition jusqu’en 4K, et la foule de fonctionnalités pour les gamers. Le téléviseur propose des caractéristiques techniques solides sans pour autant faire flamber le prix final. Aujourd’hui, le modèle 65 pouces de la série C73 est à un prix encore plus contenu grâce à cette réduction de 250 euros.

Ce qu’il faut retenir du TCL 65C735

Une immense dalle QLED de 65″

Compatible 4K,HDR10+, Dolby Vision IQ et Atmos

Une expérience gaming optimale (HDMI 2.1, ALLM, le 144Hz et le VRR)

L’OS Google TV

Affiché à 849 euros, puis remisé à 749 euros, le téléviseur TCL QLED 65C735 est aujourd’hui disponible à seulement 599 euros sur le site de Boulanger grâce à l’ODR de 150 euros (valable jusqu’au 25 septembre 2022).

Du QLED sur une grande surface d’affichage

Le modèle 65C735 de TCL est un téléviseur bien fini et élégant sous tous les angles. Il vous faudra prévoir de la place pour accueillir ce grand téléviseur, car il en impose avec sa diagonale de 65 pouces. Des dimensions très confortables pour regarder ses séries et films dans les meilleures conditions.Sa dalle QLED quasi sans bordures offre d’ailleurs une excellente qualité d’image, avec un large panel de couleurs et des contrastes amplement satisfaisants, sans pour autant atteindre le niveau de l’OLED.

La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. Le TCL 65C735 profite également des meilleures normes vidéo du moment, en passant par le Dolby Vision IQ, le HDR, HDR10 et HDR10+, qui garantissent des détails plus précis dans les zones sombres et lumineuses pour un rendu plus dynamique. Le tout est accompagné d’un son Dolby Atmos pour une expérience immersive digne du cinéma grâce à la barre de son ONKYO.

Des fonctionnalités gaming poussées

La marque vient surtout faire le plein de technologie côté gaming pour sa gamme 2022. Cela ne concerne pas tous les téléviseurs, mais ce modèle propose un taux de rafraîchissement à 144 Hz en FHD/QHD pour séduire les joueurs sur PC. L’écran assure ainsi une belle fluidité d’image lors de sessions de gaming ou même de visionnage de films d’action, de sport. On retrouve aussi quatre ports HDMI 2.1 afin que le TV affiche sans broncher vos jeux, avec des taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Le constructeur propose également un mode Game Master Pro. Une fois activé, il est possible d’enclencher le VRR et l’ALLM, afin de lutter contre les déchirures d’écran — ou tearing — et obtenir une expérience en jeu fluide et sans latence.

Enfin, ce modèle tourne sous Google TV, une interface qui vient remplacer Android TV. L’interface est aussi simple et fluide, et met davantage en avant des films et des séries tendance qui semblent pertinents pour vos goûts, en fonction des services auxquels vous êtes abonnés. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Pour trouver le meilleure TV 65 pouces

Si vous voulez comparer ce modèle de chez TCL avec d’autres références récentes, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures TV 4K de 65 pouces (OLED, QLED ou Full LED) en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.