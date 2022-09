En plus du jeu FIFA 23 offert, la Xbox Series S est en promotion à la Fnac

Si vous comptiez à acheter la console compacte next-gen de Microsoft, vous pourriez bien vous laisser tenter par cette offre : en ce moment, pour l'achat d'une Xbox Series S à 269,99 euros au lieu de 299,99 euros chez la Fnac, la version digitale du jeu vidéo FIFA 23 est offerte.

Sortie il y a près de deux ans, la Xbox Series S est une console next-gen plus abordable que sa grande sœur, la Series X. Si elle est moins puissante, mais aussi dénuée de lecteur disque, elle a tout de même l’avantage de proposer un prix plus abordable, en raison de coûts de production réduits. Surtout, l’absence de ce lecteur n’est pas forcément une mauvaise chose, puisque vous aurez quand même accès à une large collection de jeux avec l’abonnement au Xbox Game Pass, ou bien en passant par le Microsoft Store. Les versions digitales de tous vos titres préférés seront donc disponibles, et si le nouveau FIFA 23 pourrait en faire partie, cette offre pourrait bien vous convenir : la Series S est en promotion avec en plus le dernier jeu de la licence sportive offert.

Ce qu’il faut savoir sur la Xbox Series S

C’est une console next-gen plus compacte

Elle peut faire tourner des jeux en 1440p à 60 fps

Elle s’accompagne de la version digitale de FIFA 23

Actuellement, pour l’achat d’une Xbox Series S à 269,99 euros au lieu de 299,99 euros sur le site de la Fnac, la version digitale du jeu FIFA 23 est offerte en l’ajoutant simplement dans votre panier avec la console.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xbox Series S. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Microsoft Xbox Series S au meilleur prix ?

La praticité du dématérialisé

Le premier point qui différencie la Xbox Series X de la Xbox Series S se situe au niveau de leur design. Si la Series X est massive, la Series S est nettement plus compacte et plus simple à installer sur un meuble TV. Cette version allégée sera donc plutôt discrète, surtout avec son look minimaliste tout en blanc. Outre ce design, la Series S se démarque également par son silence et son absence de surchauffe pendant les sessions de jeu.

Mais ce qu’il faut savoir avant tout, c’est que la Series S ne comporte pas de lecteur Blu-Ray. Vous ne pourrez donc pas utiliser vos anciens jeux Xbox (One, 360) en version physique ni jouer sur ceux que d’autres personnes vous auraient prêtés. Pour lancer des titres, vous devrez donc passer par le Microsoft Store pour acquérir vos jeux en version digitale, ou alors être abonné au Xbox Game Pass , qui vous donne accès à une large bibliothèque de jeu qui continue de s’enrichir. Son point fort ? Tous les prochains gros triples A sont intégrés au catalogue dès la sortie, et ils seront bien nombreux depuis le rachat de Besthesda et d’ Activision-Blizzard

Une puissance moindre, mais des caractéristiques premium tout de même

En créant sa Xbox Series S, Microsoft a souhaité proposer une console next-gen plus abordable. Il a donc fallu faire quelques concessions. La Series S est donc moins puissante que la Series X, avec 4 TFlops au lieu de 12 (rappelons que celui lui permet quand même d’être plus silencieuse). Concernant la définition, cette référence ne propose pas de 4K UHD comme son aînée. Ici, on aura simplement droit à du Full HD, avec une définition maximale de 1440p. La Xbox Series S pourra donc faire tourner des jeux en 1440p à 60 fps, ce qui est amplement suffisant pour les joueurs occasionnels.

Ce modèle embarque tout de même presque le même processeur AMD Zen 2 que sa grande sœur, et propose les mêmes fonctions de ray tracing, géré par une puce graphique RDNA 2. Ajoutons à cela un SSD de 512 Go, qui a l’avantage de réduire considérablement les temps de chargement et d’assurer des lancements rapides de la console.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xbox Series S.

Quelle console dois-je choisir ?

Afin de trouver la machine vidéoludique qui correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures consoles de jeux en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.