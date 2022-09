Amazon baisse fortement le prix des Samsung Galaxy Buds 2 Pro juste après les French Days

Samsung revient avec une nouvelle paire d’écouteurs haut de gamme, les Galaxy Buds 2 Pro. Ils apportent leur lot de nouveautés, et deviennent aujourd'hui plus intéressants en passant de 229 euros à 166,59 euros sur Amazon.

Samsung renouvèle sa gamme de Galaxy Buds Pro avec une deuxième génération. Ils proposent à nouveau un système de réduction de bruit active, mais intègrent quelques nouveautés par rapport au précédent modèle. On a droit un nouveau codec « Hi-Fi », une prise en charge de l’audio spatial et un format plus compact. Des arguments qui sont d’autant plus appréciables avec cette réduction de plus de 60 euros sur le prix de base.

Ce qu’il faut retenir des Buds 2 Pro

Leur petit gabarit et leur compacité

Une bonne restitution sonore

La présence de l’audio spatial et d’un nouveau codec « Hi-Fi »

Proposés aux prix de vente de 229 euros, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont actuellement en promotion à 166,59 euros sur Amazon. Et pour l’achat de cette paire d’écouteurs, Samsung vous offre un chargeur rapide duo sans fil grâce à une ODR valable jusqu’au 30/09/2022.

Une version plus compacte

Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont des écouteurs sans fils au format arrondi, qui tiennent particulièrement bien dans l’oreille, et ce, sans même intégrer de format à tige comme les AirPods. À première vue, rien ne change, mais cette deuxième génération est en fait 15 % plus compacte que les premiers Galaxy Buds Pro. Il en va de même pour le poids, puisque chaque écouteur pèse 5,5 grammes sur la balance, contre 6,3 grammes pour les modèles précédents.

Ils prennent toujours le format intra-auriculaire pour favoriser une bonne isolation passive, le tout renforcé par la réduction de bruit active. D’après la marque, les trois microphones extérieurs prévus à cet effet sont plus efficaces que sur les Buds Pro premiers du nom. Dans l’ensemble, c’est réussi, mais elle peine à convaincre face à une concurrence de plus en plus agressive. En ce qui concerne le mode Transparence, il va quant à lui permettre de rester à l’écoute de votre environnement.

Avec quelques nouveautés

La véritable nouveauté de ses écouteurs est qu’ils intègrent un nouveau codec « Hi-Fi » nommé SSC Hi-Fi, pour Samsung Seamless Codec Hi-Fi. Ce dernier permet de monter jusqu’à un taux d’échantillonnage de 24 bits, donc de transmettre jusqu’à 256 fois plus de données sonores qu’avec des codecs classiques que sont l’AAC ou le SBC. En revanche, pour en profiter, il faudra être équipé d’un smartphone Samsung qui tourne sous la version 4 de One UI.

Les Buds 2 Pro sont également compatibles avec l’audio à 360 degrés et avec une virtualisation en 5.1 ou en 7.1 si vous écoutez ou regardez des contenus compatibles. Pour ce faire, vous devrez profiter d’un smartphone Galaxy tournant au moins sous One Ui 4.1.1. Quant à l’autonomie, Samsung annonce jusqu’à cinq heures d’utilisation des écouteurs avec la réduction active du bruit et jusqu’à 18 heures grâce au boîtier. Sans réduction active du bruit, l’autonomie peut alors passer à 8 heures avec les écouteurs seuls et 29 heures avec la charge du boîtier. Le boîtier des Samsung Galaxy Buds 2 Pro est par ailleurs compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test sur les Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

