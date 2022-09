Cet écran PC gaming 27″ incurvé Dell (QHD, 165 Hz, FreeSync) est à -25 %

Pour jouer confortablement à nos titres préférés sur PC, il vaut mieux opter pour un grand écran incurvé, qui offre en plus une très bonne fluidité durant les sessions. C'est ce que propose le modèle Dell S2722DGM, dont le prix passe actuellement de 309,99 euros à 229,99 euros chez Darty.

Il est parfois plus judicieux d’attendre une baisse de prix quand il s’agit de renouveler son équipement gaming, surtout si l’on souhaite profiter des performances d’un écran PC doté d’une grande dalle incurvée et d’un taux de rafraîchissement élevé. Le Dell S2722DGM remplit un grand nombre de critères recherchés par les joueuses et joueurs, et en ce moment, son prix baisse de 80 euros.

Les points forts du Dell S2722DGM

Une dalle QHD de 27 pouces rafraîchie à 165 Hz + 1 ms

Un écran incurvé pour plus d’immersion

Compatible AMD FreeSync

Initialement affiché à 309,99 euros, l’écran PC gaming Dell S2722DGM est désormais proposé à 229,99 euros chez Darty.

Un grand écran pour s’immerger dans nos combos

Pour son écran PC gaming S2722DGM, Dell a misé sur l’immersion avec cette dalle incurvée, qui donne ainsi l’impression d’envelopper le regard. Et cette immersion ne sera que renforcée grâce à la taille de l’écran : ce modèle intègre en effet une dalle VA de 27 pouces QHD (2 560 x 1 440 pixels). De quoi profiter d’une très bonne qualité d’image, avec des couleurs bien vives, en plus de noirs plus profonds et d’une bonne luminosité. Cette dalle est également encadrée de bordures très fines, voire invisibles sur trois côtés, et offre une courbure de 1500R, ce qui offre un meilleur confort visuel, tout en améliorant son champ de vision et en réduisant les effets de distorsions et les reflets.

En parlant de confort, Dell n’a pas oublié l’ergonomie en donnant la possibilité de régler la hauteur, l’angle de rotation ainsi que l’inclinaison de l’écran. Vous pourrez même le fixer au mur au-dessus de votre setup, si besoin. Côté connectique, on retrouvera deux ports HDMI, un DisplayPort et une sortie casque, soit un ensemble suffisant pour compléter son installation avec divers périphériques.

Un modèle performant, et surtout réactif

Concernant ses performances, le Dell S2722DGM propose plusieurs caractéristiques qui simplifieront grandement l’expérience des joueuses et joueurs exigeant(e)s. L’écran dispose d’abord d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ce qui assurera un affichage plus que fluide lors de vos combos. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement dans vos actions de jeu, surtout dans les FPS qui demandent une bonne réactivité à tout moment.

Et pour limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie, vous pourrez compter sur l’AMD FreeSync Premium, qui permet concrètement de visualiser des images nettes à tout moment. Notez aussi que la fonctionnalité Dark Stabilizer sera aussi de la partie et se chargera de fournir une meilleure visibilité dans les zones sombres de l’image.

Et les autres références pour jouer ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles pour les comparer avec ce Dell S2722DGM, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamer en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.