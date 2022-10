Le populaire SSD Crucial MX500 est à -30 % dans sa version avec 2 To de stockage

Excellente référence dans sa catégorie, le SSD Crucial MX500 offre des performances convaincantes et se trouve à un prix plus abordable. Aujourd'hui, la version 2 To passe à 159,99 euros au lieu de 224,63 euros habituellement.

Les SSD avec une grosse capacité peuvent valoir cher, mais ce n’est pas toujours le cas. Le SSD Crucial MX500 d’une capacité de 2 To perd 65 euros de son prix, ce qui est en fait une bonne affaire à ce prix là. Il apporte non seulement de l’espace supplémentaire sur votre PC, mais aussi de meilleures performances pour exécuter plus rapidement des tâches, et une meilleure fluidité en navigation.

Le Crucial MX500, c’est quoi ?

Un SSD avec 560 Mo/s en lecture et 510 en écriture

Un format plus robuste

Une grande capacité de stockage : 2 To

Au lieu d’un prix barré à 224,63 euros, le SSD Crucial MX500 de 2 To bénéficie de 65 euros de remise et passe à 159,99 euros sur Amazon.

Un SSD qui ne déçoit pas

Considéré comme l’un des meilleurs SSD internes (format 2,5 pouces) du marché, le Crucial MX500 se démarque notamment par de belles performances. Ses vitesses de lecture et d’écriture peuvent atteindre respectivement 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture, permettant ainsi de démarrer votre machine de manière très rapide, d’exécuter vos logiciels sans encombre ainsi que de naviguer sur Internet de façon fluide. Il s’adaptera parfaitement à vos besoins.

En plus de ses performances, le SSD est doté d’une capacité de stockage considérable de 2 To. Ce SSD vous offrira davantage d’espace sur votre PC pour pouvoir profiter de plus de contenus, comme des jeux vidéo, des applications et des logiciels. Si vous avez besoin d’installer des programmes nécessitant de la réactivité, les temps de chargement seront drastiquement réduits avec ce SSD. Quant à la technologie 3D NAND, elle apportera un boost d’endurance — lors de transferts de fichiers par exemple — de rapidité et permettra aussi d’économiser de l’énergie.

Même dans le temps

Ce SSD Crucial propose une conception plus solide et robuste que les disques durs traditionnels. Avec l’absence de pièces mécaniques, le disque interne est capable de mieux résister aux chocs et aux vibrations. Cela promet une durabilité plus grande.

Avec son format compact de 2,5 pouces, ce SSD Crucial MX500 pourra facilement s’intégrer à l’intérieur de votre PC portable ou votre tour PC — un format particulièrement apprécié depuis quelques années pour son côté pratique lors de l’installation. Il se logera dans votre appareil via son port SATA III, cadencé à 6 Gb/s.

Et si vous souhaitez opter pour un SSD M.2 : voici notre guide dédié

Si vous êtes davantage intéressés par des SSD au format M.2 NVMe, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleurs SSD M.2 NVMe pour votre PC en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.