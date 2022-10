Pour 10 € seulement, ce chargeur sans fil Samsung recharge 2 appareils simultanément

Quoi de plus pratique que de disposer d'un chargeur unique pour recharger plusieurs de ses appareils sans avoir à passer de l'un à l'autre ? Ce chargeur duo Samsung sans fil est en promotion : 10 euros contre 59,90 euros de base.

Il est de plus en plus courant accessoires pour smartphones se multiplient et il faut bien les recharger, comme les montres connectées ou bien encore les écouteurs sans fil. Et pour vous faciliter cela, le chargeur duo sans-fil de Samsung est une bonne solution pour charger en même temps vos appareils. C’est d’ailleurs ce chargeur qui profite d’une belle réduction cumulée à une ODR qui lui fait perdre près de 50 euros de son prix.

Les atouts de ce chargeur

Un design sobre et minimaliste

Recharge deux appareils en même temps

En délivrant jusqu’à 15 W de puissance

Initialement à 59,90 euros, le chargeur duo sans fil de Samsung est actuellement en promotion à 30 euros sur le site Samsung, mais grâce à une ODR, il vous revient à seulement 10 euros.

Un chargeur qui s’adapte à l’environnement

À la fois compact et discret, le chargeur duo sans fil Samsung ne fera pas tache sur votre bureau et, est également idéal à emporter partout avec soi. Avec sa surface plate, il pourra accueillir une grande variété d’appareils compatibles avec la charge sans fil : smartphones, boîtiers d’écouteurs, etc. Et ce, sans avoir besoin d’enlever leur coque ou étui de protection. Ils ne devront toutefois pas dépasser les 5 mm d’épaisseur.

Et si vous le posez sur votre table de chevet, vous serez ravis d’apprendre que les témoins lumineux indiquant le niveau de charge seront tamisés à la nuit tombée afin de ne pas perturber le sommeil. Pratique.

Efficace, surtout pour les appareils Samsung

Pour en revenir à sa fonction principale, ce petit chargeur sans fil certifié Qi va permettre de recharger tous les appareils compatibles jusqu’à 15 W. Néanmoins, seuls les produits de la marque coréenne sont avantagés grâce au protocole propriétaire Fast Charge. Par ailleurs, les appareils Apple ne peuvent être rechargés qu’en 7,5 W maximum. L’appellation « Duo » vient du fait de pouvoir charger simultanément deux appareils, comme votre smartphone et votre montre connectée. Si vous n’avez pas que des produits Samsung, rassurez-vous, la station prend également en charge n’importe quel appareil certifié Qi.

On retrouve aussi un système de refroidissement intégré avec un ventilateur, afin d’optimiser la charge et de minimiser les pertes liées à la chaleur. Sachez que l’adaptateur secteur n’est pas fourni, il faudra soit le brancher sur un port USB, soit avoir recours à un chargeur secteur. Par ailleurs, afin d’avoir 15 W de puissance de charge, il faudra un adaptateur secteur de 25 W minimum.

