Cet écran PC est idéal pour les gamers, et le voici en forte promotion !

L'écran PC gamer Gigabyte G27Q dispose de plusieurs caractéristiques très recherchées par les joueuses et joueurs, comme une grande dalle confortable ou encore un taux de rafraîchissement élevé. En ce moment, ce modèle devient encore plus recommandable puisque son prix passe de 299,90 euros à 219,90 euros sur Rue du Commerce.

Avant de faire son choix concernant son prochain écran PC gamer, plusieurs critères sont à remplir, parmi lesquels figurent, évidemment, un taux de rafraîchissement suffisamment élevé et une dalle de qualité pour ne louper aucun détail au cours d’une partie. Gigabyte propose justement un écran qui devrait satisfaire les attentes des joueuses et joueurs, d’autant plus que c’est le bon moment de le prendre grâce à cette réduction de près de 30 %.

Pourquoi cet écran PC Gigabyte G27Q vaut le coup ?

Il embarque une dalle QHD de 27 pouces

Il assure un taux de rafraîchissement de 144 Hz + un taux de réponse de 1 ms

Il est compatible AMD FreeSync

Au lieu de 299,90 euros, l’écran PC gamer Gigabyte G27Q est aujourd’hui proposé en promotion à seulement 219,90 euros sur Rue du Commerce.

Un écran de qualité pour jouer

L’écran PC Gigabyte G27Q est sans aucun doute taillé pour le gaming. On profitera d’abord d’une bonne immersion puisque la dalle de ce modèle est encadré de bordures très fines sur trois côtés, ce qui laissera toute sa place à l’image. Cette finesse ne le dispense pas d’adopter une stature robuste et solide, notamment grâce à son pied massif qui offre une bonne stabilité. L’inclinaison, la hauteur et même le pivot de ce moniteur pourront d’ailleurs être modulés pour encore plus de confort.

Surtout, le moniteur embarque une dalle de 27 pouces, dotée d’une définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels, qui est très appréciée des joueurs pour son bon niveau de détails et la belle qualité d’image qu’elle offre. L’écran bénéficie aussi de plusieurs modes destinés à réduire la fatigue oculaire durant les longues sessions de jeu : le mode Low Blue Light, qui atténue la lumière bleue, et le mode FlickerFree, qui agit pour réduire le phénomène de scintillement.

Un moniteur qui promet des parties fluides

L’écran PC Gigabyte G27Q permet également d’enchaîner les combos de manière très efficace, car il propose un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui assurera un affichage très fluide lors de vos parties et un confort visuel à tout moment. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement, et vous serez parés pour vos parties grâce à une bonne réactivité. De plus, cette référence est compatible avec la technologie AMD FreeSync, qui limite considérablement le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie. Résultat : l’écran diffusera des images bien nettes.

Enfin, côté connectique, l’écran est plutôt complet avec deux ports HDMI, deux ports USB, un DisplayPort et une prise casque audio. De quoi connecter d’autres périphériques et étoffer votre setup.

Le top des moniteurs pour jouer

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles pour les comparer avec le Gigabyte G27Q, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamer en 2022.

