Ce laptop sous AMD Ryzen bradé à moins de 380 € est idéal pour les petits budgets

Si vous recherchez un laptop conçu pour la bureautique à un prix intéressant, c'est le moment de se tourner vers la marque HP. Le PC portable est affiché à seulement 379,99 euros au lieu de 542,52 euros sur Cdiscount.

Avec l’ordinateur portable HP 15s-eq2057nf, les télétravailleurs ou étudiants pourront tout à fait se satisfaire de cette machine, surtout pour des tâches simples, allant de la bureautique à la navigation web jusqu’aux jeux 2D. Et grâce à cette offre, il perd plus de 160 euros de son prix le plus bas sur ces 30 derniers jours.

Quelles sont les caractéristiques de ce laptop HP ?

Un écran de 15,6 pouces FHD

Ryzen 3-5300U + 8 Go de RAM + 256 Go SSD

Une autonomie d’une journée

Au lieu d’un prix barré de 542,52 euros, l’ordinateur portable HP 15s (eq2057nf) est actuellement en promotion à seulement 379,99 euros sur le site Cdiscount. Les membres Cdiscount à Volonté peuvent l’avoir 25 euros moins chers avec le code promo 25D299CD.

Un châssis compact et bien fini

Le modèle 15s-eq2057nf d’HP est un beau produit dont le design n’est pas déplaisant. On a droit à de belles finitions avec un revêtement mat gris graphite. À la fois sobre et solide, l’ordinateur portable HP 15s a l’avantage d’être léger et compact. Avec son poids de 1,6 kilo et une épaisseur de seulement 18 mm, il est facilement transportable au quotidien, ce qui est idéal pour celles et ceux qui se déplacent souvent.

Une fois allumée, on découvre un écran IPS de 15,6 pouces en définition Full HD de bonne facture. Sa dalle sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries.

Un laptop suffisant pour les tâches du quotidien

Du côté des performances, il est animé par une puce AMD Ryzen 3 5300U cadencé à 2,6 GHz (Turbo 3,8 GHz), soit l’équivalent d’un processeur Intel Core i5 11e génération. Le tout est épaulé par 8 Go de mémoire vive. L’ensemble vous permettra d’effectuer vos tâches de bureautique et naviguer sur le web sans problème.

De plus, avec son SSD de 256 Go, il propose une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 11s, et apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement. Quant à l’autonomie, cela dépendra de vos usages, mais il peut tenir facilement durant 10 heures, ce qui reste largement suffisant. Une fois votre batterie vidée, la recharge s’avère néanmoins être plutôt lente.

Enfin, HP n’a pas fait l’impasse sur la connectique, avec un port USB-C, deux ports USB type A, un port HDMI, un port pour carte microSD, ainsi qu’une prise jack 3,5 mm.

De bons ordinateurs portables sous la barre des 500 euros

À moins de 500 euros, ce n’est pas non plus impossible de s’équiper. Si vous voulez découvrir d’autres références sur le même segment tarifaire, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 500 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.