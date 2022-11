En promotion à 169 €, ce smartphone Oppo est le moins cher pour avoir la 5G

L’Oppo A54 propose non seulement la compatibilité avec le réseau 5G, mais aussi une fiche technique équilibrée pour un prix contenu. Aujourd’hui, il devient encore plus accessible en passant de 279,90 euros à sa sortie à seulement 169,98 euros grâce à une offre chez Electro Dépôt.

En dehors de ses fleurons Find X et sa gamme Reno, Oppo propose la gamme A. Elle se situe sur le segment milieu de gamme, et a l’avantage de proposer des caractéristiques techniques solides tout en conservant un prix bas. L’Oppo A54 est l’un des fiers représentants de cette gamme, et a aujourd’hui un sérieux atout : il perd 110 euros de son prix et devient l’un des smartphones 5G les moins chers du moment.

Pourquoi choisir l’Oppo A54 ?

Il a droit à un écran IPS LCD rafraîchis à 90 Hz

Un Snapdragon 480 compatible 5G

Une autonomie confortable

Pour un prix très bas

Avec un prix de départ à 259,90 euros, l’Oppo A54 5G se trouve désormais à 229 euros, mais actuellement il est disponible en promotion à 169,98 euros sur le site Electro Dépôt.

Un bon smartphone pour le prix

Sortie en 2021, l’Oppo A54 opte pour un design assez classique avec des bordures fines, sauf au niveau du menton et sa face avant laisse apparaître un poinçon en haut à gauche. Il dispose d’un écran IPS LCD de 6,5 pouces affichant une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels). Pour compenser l’absence de l’OLED, le constructeur apporte un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour une meilleure fluidité.

En le comparant avec la concurrence à sa sortie, il était difficile de le conseiller les yeux fermés, mais au vu de son prix actuel, il devient un très bon investissement pour qui souhaite un smartphone pas cher et efficace. Même si ce n’est pas le plus doué en photo, son quadruple module au dos permet de prendre de belles photos, notamment grâce à sa caméra principale de 48 mégapixels. En faible luminosité, il montre vite ses limites.

Efficace et endurant

Pour fonctionner efficacement, le A54 d’Oppo s’appuie sur le Snapdragon 480 de Qualcomm épaulé par 8 Go de RAM. Avec cette configuration, le smartphone fera parfaitement l’affaire dans la vie de tous les jours. Il sera aussi possible de lancer quelques jeux 3D, avec tout de même quelques latences, qui se feront sentir avec une qualité « Élevé » et 60 FPS.

En le mettant à jour, l’Oppo A54 tourne sous Android 12 et est équipé de l’interface de Oppo : ColorOS 12. S’ajoute à cela la compatibilité 5G.

Enfin, au niveau de l’autonomie, l’appareil se montre endurant et solide avec une batterie de 5 000 mAh. Vous pourrez utiliser le smartphone une journée et demie, voire deux jours selon votre utilisation. Par contre, le téléphone ne dispose pas de charge rapide, il faudra attendre au moins deux heures pour que l’A54 soit complètement rechargé à bloc.

Pour en découvrir plus : voici notre test sur l’Oppo A54.

