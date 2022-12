Ce SSD interne d’une capacité de 2 To est le moins cher du moment

Les SSD au format 2,5" à brancher via un port SATA III sont de plus en plus abordables, même pour les modèles avec une importante capacité de stockage. La preuve avec le CS900 2 To de la marque PNY qui est actuellement vendu à seulement 129,90 euros chez Rue du Commerce.

Au début de l’arrivée des SSD, beaucoup d’entre nous ont opté pour un Solid State Drive avec petite capacité de stockage à côté d’un disque dur doté d’une mémoire plus importante, afin d’installer Windows dessus et de profiter d’une exécution plus rapide. Aujourd’hui, nous pouvons enfin remplacer notre bon vieux HDD sans payer une fortune. En effet, le rapport capacité-prix des SSD s’est largement amélioré, comme aujourd’hui avec le PNY CS900 de 2 To qui atteint les 6 centimes le Go.

Les points forts du SSD de PNY

2 To de stockage, soit 2 000 Go

Une vitesse allant jusqu’à 550 Mo/s

La garantie du constructeur est de 3 ans

Au lieu d’un prix barré de 144,90 euros, le SSD PNY CS900 d’une capacité de 2 To est actuellement disponible en promotion à seulement 129,90 euros chez Rue du Commerce.

Une grande capacité pour votre PC

Comme la plupart des SSD du marché, le CS900 de PNY opte pour le format 2,5 pouces classique. C’est une taille standard qui lui permet de se faufiler aussi bien à l’intérieur d’une tour PC qu’un ordinateur portable, à l’exception des ultrabooks où il faudra privilégier le format NVMe. Une fois connecter à l’alimentation, il suffit de brancher un câble SATA III (non fourni) pour pouvoir l’utiliser.

Lors de l’installation, vous pourrez alors choisir d’installer Windows dessus pour qu’il soit votre SSD principal, ou vous pourrez aussi l’utiliser en tant qu’espace de stockage secondaire pour installer vos jeux, par exemple. Avec 2 To de mémoire interne, soit 2 000 Go, vous pourrez installer de nombreux titres de votre bibliothèque Steam, Epic Games et consorts, ainsi que conserver de nombreux fichiers (images, audio, vidéo, etc.).

Les avantages d’un SSD

Le SSD PNY propose également une vitesse de transfert élevée, estimée à 550 Mo/s en lecture et jusqu’à 530 Mo/s en écriture, selon votre configuration. Pour avoir un ordre d’idée, c’est 3 à 5 fois plus rapide qu’un disque dur traditionnel. Votre système d’exploitation et les logiciels installés s’exécuteront bien plus vite qu’auparavant, notamment les jeux vidéo qui verront leurs temps de chargement fortement réduits.

De plus, un SSD est un gage de longévité pour vos données. En l’absence de pièces mécaniques, un Solid State Drive comme le modèle PNY CS900 résiste beaucoup mieux aux vibrations qu’un HDD. Il encaisse également mieux les chocs, ce qui est aussi plus rassurant lorsque vous devez transporter votre PC, par exemple.

Pour transporter vos données plus facilement

Si vous préférez opter pour une solution externe afin de transporter facilement vos données au quotidien, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif des SSD externes portables USB-C pour Android, Windows et macOS.

