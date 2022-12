Bose TV Speaker : cette puissante barre de son est en promotion à -30 %

Si les téléviseurs ont progressé ces dernières années sur divers domaines, l'audio ne suit toujours pas la même cadence. Cela dit, des solutions existent pour pallier cela. Parmi elles, il y a la Bose TV Speaker. Chez Darty, la barre de son passe actuellement de 249,99 euros à 179,99 euros.

Pour profiter au mieux de votre téléviseur, il faut un son de qualité. Ainsi, l’immersion se trouve optimisée. Parmi les options proposées par Bose à ce sujet, il y a la TV Speaker. Cette barre de son améliorera le son de votre TV à moindre coût, d’autant plus qu’elle est actuellement disponible avec 70 euros d’économie.

Les points forts de la Bose TV Speaker

La connectivité Bluetooth

Un design compact et minimaliste

Une son puissant et des basses profondes

Au lieu de 249,99 euros habituellement, la Bose TV Speaker est maintenant en promotion à 179,99 euros chez Darty. On la trouve au même prix sur Amazon.

Conçu pour se fondre dans le décor

Pour sa TV Speaker, Bose a été fidèle à sa réputation sur le design. La barre de son hérite ainsi d’un design élégant, accentué par sa couleur noire, minimaliste et compact. Ses dimensions de 7,0 x 54,8 x 8,6 cm pour un poids de 1,69 kg font qu’elle s’installe facilement : devant la télé, sur un mobilier ou accrocher à un mur. Elle saura se montrer discrète. Ce modèle est aussi facile à installer avec uniquement un seul branchement à faire.

Vous avez deux possibilités pour contrôler la Bose TV Speaker. La plus accessible est la télécommande de votre téléviseur. Compatible Bluetooth, vous pouvez également contrôler de la barre de son depuis votre terminal (smartphone, tablette, PC, etc.). Avec ce mode sans fil, l’utilisateur peut donc diffuser le son de son terminal sur la barre de son.

Des performances sonores notables

Malgré un format relativement réduit, la TV Speaker délivre remarquablement des basses profondes. C’est d’autant plus remarquable dans la mesure où ce modèle ne dispose pas de caisson de basse. On sent là l’expertise de Bose. Le mode Bass révèle toute la performance sonore de la barre de son. De plus, vous aurez droit alors à un son précis et clair.

La Bose TV Speaker dispose aussi du mode Dialogue. Ce dernier a la particularité d’analyser vos contenus pour ensuite vous livrer distinctement les sons. C’est très utile pour comprendre et entendre chaque mot émis par les participants d’un débat télévisé par exemple.

Les alternatives à la Bose TV Speaker

Afin de savoir quelle barre de son correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures barres de son de 2022 sur Frandroid.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.