Idéal pour booster les performances de votre PC, ce SSD avec 1 To ne coûte pas plus de 60 €

Si vous cherchez à mettre la main sur un SSD performant et pas cher, ce bon plan pourrait bien vous intéresser. Le Crucial BX500 offre des débits de transferts élevés et une bonne capacité de stockage, le tout pour 59,90 euros au lieu de 101,99 euros.

Alors que les SSD NVMe qui se branchent via les ports PCI Express de votre carte mère représentent désormais le Saint-Graal, les SSD classiques qui utilisent les bons vieux ports SATA sont de plus en plus abordables. Ils améliorent les performances de votre machine, notamment en lui apportant beaucoup plus de rapidité. En ce moment, le Crucial BX500 de 1 To offre un meilleur rapport capacité-prix en perdant plus de 40 euros de son prix.

Les points à retenir du Crucial BX500

Des vitesses jusqu’à 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture

Un SSD avec la technologie 3D NAND

Plus robuste qu’un disque dur standard

Affiché à 101,99 euros sur le site officiel, le SSD interne Crucial BX500 avec 1 To de stockage est remisé à 59,90 euros sur le site d’Amazon. C’est le prix le plus bas constaté sur le site américain.

Une solution robuste

Comme la plupart des SSD, celui de Crucial adopte le format standard de 2,5 pouces pour se faufiler aussi bien dans les entrailles d’une tour PC qu’un ordinateur portable. Néanmoins, pour les ultrabook, il est nécessaire de privilégier les SSD NVMe pour leur finesse. Ils sont plus rapides, mais surtout plus coûteux.

Le SSD classique possède toutefois de nombreux avantages par rapport à un disque dur traditionnel, à commencer par la solidité de sa conception. L’absence de pièces mécaniques lui permet en effet de résister beaucoup mieux aux chocs et aux vibrations, ce qui favorise la longévité de l’objet et donc de vos données.

Une meilleure rapidité d’exécution des applications

Il est aussi plus rapide. Le Crucial BX500 propose une vitesse allant jusqu’à 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Pour avoir un ordre d’idée, c’est 3 à 5 fois plus rapide qu’un HDD. Votre système d’exploitation et les logiciels installés s’exécuteront bien plus vite qu’auparavant, notamment les jeux vidéo qui verront leurs temps de chargement fortement réduits. De plus, la technologie 3D NAND est également de la partie pour gagner en endurance, en rapidité et économiser en consommation énergétique.

Quant à la capacité de stockage, le SSD Crucial BX500 présenté ici offre 1 To, soit de quoi enregistrer un grand nombre d’applications, de fichiers ou encore de jeux vidéos sur votre PC sans vous soucier du stockage restant pendant un moment.

Plutôt intéressés par un SSD M.2 ?

Si vous souhaitez plutôt mettre la main sur un autre type de produit tout aussi intéressant, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD M.2 NVMe pour votre PC en 2022.

