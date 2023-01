Samsung HW-B530 : cette puissante barre de son est aujourd’hui à moitié prix

C'est de notoriété publique, la course à la finesse des téléviseurs affecte la partie audio, même si des efforts sont fournis pour l'améliorer. Cela dit, des solutions existent pour pallier cela. Parmi elles, il y a les barres de son. Celles qui embarquent un caisson de basse sont les plus performantes. La Samsung HW-B530 pourrait faire votre bonheur, d'autant plus qu'elle jouit d'une réduction : 169 euros au lieu de 299 euros.

Pour profiter parfaitement d’un téléviseur, du moins pour une meilleure immersion sonore, il est conseillé d’y associer des appareils audio. L’une des solutions les moins onéreuses est la barre de son. À ce propos, la Samsung HW-B530 est une alternative pertinente. En plus des caractéristiques solides, la barre de son profite de 43 % de réduction en ce moment.

En quoi la Samsung HW-B530 est intéressante ?

Une puissante totale de 360 W

Compatible DTS Virtual:X et Dolby Audio

Bluetooth multi connexion et Dynamic Sound

Au lieu de 299 euros habituellement, la Samsung HW-B530 est maintenant disponible en promotion à 169 euros chez E.Leclerc.

Un rendu sonore surround 3D

La gamme de barres de son HW de Samsung bénéficie de technologies qui la distinguent de la concurrence. Avec la version B530, le constructeur promet un son surround 3D et niveau promesse, le géant coréen déçoit rarement. La technologie DTS Virtual:X spatialise le son qui est alors diffusé verticalement pour davantage accentuer l’immersion sonore. De ce fait, son emplacement idéal est devant votre téléviseur.

Pour que les dialogues soient bien distincts, la firme coréenne intègre dans la Samsung HW-B530 sa fameuse Adaptive Sound Lite. Cette technologie analyse le contenu pour régler en fonction l’audio. Chaque scène sur l’écran a ainsi sa propre ambiance. Le caisson de basse apporte pour sa part de la richesse au son ainsi que des basses profondes. L’ensemble assure un rendu sonore plus que satisfaisant en toute circonstance.

Un setup pour le gaming

Des caractéristiques graphiques solides aident les joueurs à progresser. Si les performances sonores sont aussi au rendez-vous, les gamers ont toute leur chance de performer. La qualité sonore de la Samsung HW-B530 rendra chaque session de jeu vidéo confortable et immersive. Disposant du HDMI ARC et HDMI CEC, vous n’avez qu’à brancher votre console et vous plonger à fond durant votre session de jeu.

Les cinq haut-parleurs de l’enceinte ont une puissance totale de 360 W. C’est amplement suffisant pour couvrir une grande pièce. Pour autant, Samsung y a intégré des modes utiles pour différentes situations. Avec le mode nuit, le son est diffusé différemment pour ne pas déranger les autres occupants de la maison. Le mode voix claire de son côté rend chaque dialogue bien intelligible.

Linker un guide en rapport avec le produit

Afin de savoir quelle barre de son correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures barres de son sur Frandroid.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.