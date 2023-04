À moins de 500 €, le OnePlus 10 Pro devient un flagship killer de premier choix

Depuis quelques années, OnePlus a entamé un virage important sur ses modèles. Le constructeur est monté en gamme sans se désolidariser de son objectif initial : challenger les cadors du marché des smartphones. Pour 2022, la firme chinoise a lancé le OnePlus 10 Pro pour tenir tête aux flagships. Et, en ce début d'année, Cdiscount casse le prix de la version 8 + 128 Go, dont le prix initial de 919 euros tombe à 479 euros.

Si OnePlus se cherche dernièrement une nouvelle identité, le fabricant a gardé ses bonnes habitudes. La marque chinoise a toujours veillé à proposer des modèles polyvalents pour concurrencer les ténors du marché. L’année dernière, cela s’est perpétué à travers le OnePlus 10 Pro. Et, aujourd’hui, la version 8 + 128 Go coûte 45 % de moins, soit un rabais total de 440 euros pour ce smartphone premium.

En quoi le OnePlus 10 Pro est intéressant ?

La puissance du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Recharge rapide SUPERVOOC 80 W

Dalle AMOLED QHD+ à 120 Hz

Au lieu de 919 euros habituellement, le OnePlus 10 Pro (8 + 128 Go) est maintenant en promotion à 479 euros sur Cdiscount. Le smartphone est disponible en plusieurs coloris à ce prix.

Des caractéristiques satisfaisantes

OnePlus a toujours porté une attention particulière sur l’écran de ses modèles phares. Pour le OnePlus 10 Pro, le fabricant choisit une dalle AMOLED de 3 216 x 1 440 pixels pour une densité de 526 ppp. Cela donne un écran agréablement lumineux de 6,7 pouces. L’association avec Hasselblad fait passer un gap au smartphone sur le volet photo. On a ainsi un capteur de 48 mégapixels pour le grand-angle, 50 mégapixels pour les prises de vue en ultra grand-angle et 8 mégapixels pour du zoom optique x3,3, dont le tout produit des clichés vraiment exploitables et de bonne qualité. L’enregistrement vidéo en 8K@30 fps est également de la partie.

La configuration du OnePlus 10 Pro se rapproche ensuite de certains modèles premium. On note une RAM LPDDR5 de 8 Go ainsi qu’une ROM UFS 3.1 de 128 Go. Tout cela est animé par l’excellent SoC Snapdragon 8 Gen 1. Il en résulte un smartphone prêt à répondre à tous vos besoins, à faire fonctionner sans ralentissement vos applications et à faire tourner des jeux gourmands dans les meilleures conditions. Au quotidien, la fluidité se fera sentir avec son taux de rafraichissement à 120 Hz.

Une recharge rapide très efficace

OnePlus ne se distingue pas au niveau de l’autonomie, mais pour le OnePlus 10 Pro, des efforts ont été faits. Sa batterie de 5 000 mAh ne vous lâchera pas après une journée entière, même si vous le poussez un peu. Ce modèle dispose de deux modes de recharge : un AIRVOOC 50 W (sans fil) et un SUPERVOOC 80 W (filaire). Le constructeur annonce qu’une recharge rapide d’un quart d’heure équivaut à une journée d’autonomie. Pour aller plus loin, vous récupèrerez 100 % de votre batterie en 30 minutes seulement.

