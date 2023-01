Ce moniteur 4K de chez LG (IPS, AMD FreeSync, HDR) perd 100 € pour les soldes sur Amazon

Toujours moins répandus que les écrans Full HD ou 2K, les moniteurs UHD 4K pour PC sont pourtant bien là et les baisses de prix sont souvent très intéressantes. C'est le cas de ce LG Ultrafine 27UN83A-W qui se retrouve à 349 euros au lieu de 449 euros.

Depuis quelques années, LG est devenu un acteur majeur du côté des moniteurs PC. La série Ultrafine de la marque coréenne, offre non seulement une belle fiche technique, mais également un design séduisant pouvant se fondre sur n’importe quel bureau. Ce LG UltraFine 27UN83A-W coche toutes les bonnes cases du moniteur parfait pour la bureautique avancée et bénéficie pendant les soldes d’une réduction de 100 euros sur son prix.

Ce qu’il faut retenir de ce moniteur

La dalle IPS de 27″ en définition UHD 4K (3840×2160)

La compatibilité avec AMD FreeSync avec HDR 400

Pied ergonomique

Le port USB-C (60W)

Au lieu d’un prix barré à 449 euros, le moniteur LG UltraFine 27UN83A-W est aujourd’hui disponible en promotion pour les soldes à 349 euros sur Amazon, soit 100 euros de remise immédiate.

Un moniteur imposant mais avec une définition au top

Si l’on observait seulement la dalle, LG UltraFine 27UN83A-W ressemblerait à n’importe quel autre moniteur de la marque. Un écran aux bords fins et aux finitions exemplaires. Le pied rétractable n’est pas aussi évolué que la série des Ergo de la marque coréenne, mais il fait parfaitement le job avec un système d’inclinaison de la dalle très facilité ainsi que le réglage de la hauteur et d’orientation de la dalle.

Mais qu’en est-il de l’image ? L’écran arbore une dalle IPS de 27 pouces avec résolution 4K Ultra HD (3 840 x 2 160) pour satisfaire l’ensemble de vos besoins. Le taux de pixel par pouces est donc excellent et tous les contenus natifs 4K sont sublimés. La dalle est même compatible HDR10 (400 Nits) et couvre 99% du spectre sRGB afin de proposer une expérience de visionnage plus réaliste. Une fois activée, on retrouve un contraste avec des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants.

Une solution efficace même pour les joueurs

Si ce moniteur est idéal pour la bureautique ou les créateurs de contenus, LG a également pensé aux joueurs en proposant la compatibilité avec la technologie Freesync de chez AMD. Concrètement, cela permet de garantir aux joueurs une fluidité à toute épreuve et éviter les déchirures d’écrans. Il faudra cependant vous contenter de 60 Hz côté rafraîchissement d’image, ce qui aura son importance pour les adeptes de grosses configurations et aux jeux type FPS. Notons tout de même que le retard à l’affichage est bien maîtrisé puisqu’il atteint seulement 5ms, ce qui est bien plus avantageux qu’une dalle TV par exemple.

Enfin, du côté de la connectique, elle est plutôt généreuse avec la présence de deux ports HDMI, un connecteur DisplayPort, deux ports USB 3.0 ainsi qu’un port USB-C. Ce dernier pourra alimenter un autre écran, s’occuper du transfert de données ou prendre en charge une alimentation jusqu’à 60 W.

