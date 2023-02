Samsung Pad Duo : un chargeur sans fil pratique et pas cher aujourd’hui (moins de 10 €)

D'habitude, un chargeur ne peut charger qu'un objet après l'autre. Avec son Samsung Pad Duo, le géant coréen innove. Avec ce modèle, vous pouvez de charger simultanément deux appareils. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le prix est actuellement en forte baisse sur Amazon, passant de 59,90 euros à seulement 9,95 euros.

De nos jours, de plus en plus d’appareils sont compatibles recharge sans fil à induction : tablette, montre connectée, écouteurs true wireless, etc. Certes, chacun d’eux est livré avec un chargeur filaire (sauf quelques exceptions pour les smartphones), mais avoir un chargeur sans fil qui peut instantanément charger deux appareils reste intéressant. C’est le cas du Samsung Pad Duo qu’on trouve en ce moment avec une réduction de 83 %.

Qu’attendre du Samsung Pad Duo ?

Une puissance de 15 W

Possibilité de recharger deux appareils simultanément

Compact, léger, pratique et sobre

Au lieu de 59,90 euros habituellement, le Samsung Pad Duo est maintenant disponible en promotion à 9,95 euros sur Amazon. Pour obtenir ce prix, il suffit de participer à l’ODR Samsung pour être remboursé de 20 euros après votre achat.

Modèle assez particulier et passe partout

Le Samsung Pad Duo est un chargeur plat (9.1 x 15.6 x 1.83 cm pour 170 g) qui dispose de deux plaques à induction. Vous pouvez y recharger tout appareil compatible. Pour cela, il suffit de le poser au-dessus d’une des plaques. Ce qui est génial, c’est que vous n’avez pas à enlever la coque ou l’étui de l’appareil lors de la recharge tant que cela ne dépasse pas les 5 mm. Son design fait aussi que vous pouvez l’emmener et l’utiliser partout où vous allez.

Pour que vous ayez une idée de la progression de la recharge, ce chargeur intègre un voyant LED. Si c’est en rouge, c’est-à-dire que la recharge est en cours. Quand c’est vert, votre appareil est rechargé à 100 %. S’il y a du rouge qui clignote, il y a une erreur de charge. Dans ce cas, vérifiez si l’appareil est compatible ou s’il est bien placé sur le chargeur. La nuit, pour préserver votre confort, les voyants deviennent tamisés.

Primauté à l’écosystème Samsung

Certifié Qi, le Samsung Pad Duo se montre particulièrement efficace pour recharger les appareils du géant coréen. En effet, ce sont seulement les produits estampillés Samsung qui vont bénéficier de la Fast Charging à pleine puissance, autrement dit jusqu’à 15 W. Il faut également noter sa compatibilité USB PD et Adaptive Fast Charging. Les autres appareils compatibles se contenteront d’une puissance de 7,5 W.

Pour votre sécurité, et pour plus d’efficacité, ce chargeur sans fil embarque la technologie Wireless Charger Pad. Cette dernière optimise l’usage d’un ventilateur dédié pour atténuer la dissipation thermique. Ainsi, la recharge se voit optimisée et cela se traduit également par un gain de temps de charge.

Les alternatives au Samsung Pad Duo ?

Afin de savoir quel chargeur sans fil correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs chargeurs sans fil du moment Frandroid.

