RED by SFR baisse un peu le prix de son offre fibre et ajoute un mois offert

RED a l'habitude de nous proposer des offres particulièrement intéressantes sur ses forfaits mobiles 4G et 5G mais cette fois, c'est au tour de l'abonnement à la fibre d'afficher un tarif attractif. Alors qu'elle a longtemps été au-dessus de 20 euros, la fibre chez RED est maintenant proposée à 18,99 euros par mois et vous pouvez même profiter d'un mois offert. Enfin, c'est sans engagement.

L’abonnement à une box Internet fait partie de ces dépenses mensuelles pour lesquelles on regarde les tarifs de très près avant de signer un contrat, mais quand on est en télétravail, il faut un minimum de performances et ça peut se ressentir à la fin du mois. En ces temps d’inflation, RED semble avoir pris ces considérations en compte et a baissé le prix de son forfait fibre. Vous bénéficiez en plus d’un mois offert et c’est sans engagement.

Ce que propose le forfait fibre de RED by SFR

Un débit jusqu’à 500 Mb/s

Des appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays

Un décodeur Connect TV avec 35 chaînes

L’année dernière, supérieur à 20 euros, le forfait fibre de RED by SFR est maintenant disponible à 18,99 euros par mois sur leur site officiel. Le prix est fixe pendant les douze premiers mois, puis la facture passe à 28,99 euros par mois, si et seulement si vous décidez de rester client après la hausse tarifaire.

Quels services attendre pour 18,99 €/mois

RED est la marque low-cost de l’opérateur SFR qui propose des services à des prix bien plus accessibles, à l’origine pour concurrencer Free. Qui dit moins cher dit moins de services, avec RED, on va à l’essentiel. Avec ce forfait fibre, le premier mois est offert puis vous payerez 18,99 euros les 12 premiers mois à partir de votre souscription, vous serez facturé à 28,99 euros par mois ensuite. De plus, le décodeur Connect TV bénéficie aussi d’une promotion puisqu’il vous sera facturé à 29 euros au lieu de 60 euros.

En souscrivant à ce forfait fibre Très Haut Débit, vous recevrez :

Une Box 7 qui propose du Wifi 5 et un débit jusqu’à 500 Mb/s

Connect TV, un décodeur Android TV 4K HDR nomade avec 35 chaînes. Vos chaînes sont disponibles sur smartphone et tablette grâce à l’appli de RED by SFR et vous pouvez enregistrer jusqu’à 8 heures de programme

La possibilité de passer des appels illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine, des DOM et à l’international vers plus de 100 pays

Comment profiter de cette offre de RED by SFR

Pour souscrire à cette offre, rien de plus simple. Il suffit de suivre ces quelques étapes :

Testez votre éligibilité à la fibre en rentrant votre adresse

Sélectionnez le forfait et si vous souhaitez conserver votre numéro ou avoir un nouveau

Choisissez les modalités de livraison du décodeur TV

Indiquez les informations sur votre logement et la référence de votre prise optique si vous en avez une

Choisissez un créneau d’installation par un technicien

Connectez-vous à votre compte client et remplissez les informations de votre contrat d’abonnement

Payez les frais d’ouverture de service (39 €) ainsi que les frais de livraison et le décodeur

Il n’y a plus qu’à attendre, RED s’occupera de l’installation de votre équipement, de la résiliation de votre ancien fournisseur et vous rembourse même jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliation.

Comment comparer les offres des principaux fournisseurs ?

Afin de comparer l’offre de RED avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur sur les meilleures offres fibre et ADSL du marché.

