Le chargeur officiel 20 W d’Apple n’a jamais été aussi peu cher sur Amazon

Les chargeurs de smartphone se font de plus en plus rares dans les boîtes. Pour en faire l’acquisition, il faut y mettre le prix. Cependant, aujourd'hui, il est possible d’obtenir le chargeur officiel d’Apple à 18 euros contre 25 euros habituellement.

La plupart des constructeurs de smartphones ne fournissent plus le chargeur dans la boîte. Cela a commencé avec Apple, mais si vous pouvez réutiliser votre bloc d’alimentation d’un ancien téléphone, il est tout de même préférable d’opter pour celui qui a été conçu pour votre nouveau smartphone. Ça tombe bien, puisque celui de la firme californienne devient moins cher grâce à cette offre.

Le chargeur Apple, c’est quoi ?

Le chargeur officiel 20 W

Des performances optimales pour les produits Apple

Une interface USB-C

Au lieu d’un prix barré à 25 euros, le chargeur Apple USB-C de 20 W est en promotion 18 euros sur Amazon.

Pratique et facile à transporter

Le chargeur Apple 20 W dispose d’un format compact qui le rend facilement transportable lors d’un déplacement ou d’un voyage. Ce chargeur est une solution idéale pour récupérer de la batterie. Il permet de recharger votre smartphone plus vite qu’avec un chargeur classique, et de ne plus attendre des heures pour que votre appareil récupère 100 % d’énergie.

Rapide pour les appareils Apple

Il est avant tout compatible avec la charge rapide et dispose d’une puissance de 20W. Il est vrai que ce n’est pas le plus puissant du marché, mais se montre efficace pour recharger vos appareils rapidement. D’après le constructeur, il permettrait de passer de 0 à 50 % en 35 minutes environ sur un iPhone 8. Il peut aussi tout aussi bien être utilisé avec des modèles plus récents, comme l’iPhone 14 Pro.

Avec son adaptateur secteur USB-C, ce chargeur peut très bien fonctionner avec un autre appareil USB‑C. Néanmoins, la marque à la pomme conseille d’y associer ses produits comme l’iPad, ou l’iPhone pour des performances de charge optimales.

Besoin d’un chargeur rapide ?

Afin de comparer le chargeur d’Apple présenté dans ce bon plan, voici notre sélection complète des meilleurs chargeurs pour y voir plus clair et choisir celui qu’il vous faut.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).