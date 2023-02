Xiaomi 11T à -50%, Dell XPS 13 avec 600 € de moins et une smartwatch pas cher — les deals de la semaine

Si vous n'avez pas pu suivre les nombreux bons plans publiés récemment, voici un récap des meilleurs deals toujours disponibles : le Xiaomi 11T, un flagship à moins de 300 euros, un laptop Dell haut de gamme plus accessible et une smartwatch à -41 %.

Même si les soldes d’hiver ont pris fin ce mardi 7 février, cette semaine a été riche en promotions. Donc, si vous n’avez pas trouvé votre bonheur pendant cette période, voici une sélection des meilleures offres de la semaine :

À presque moitié prix, le Xiaomi 11T est la super affaire d’après les soldes

La plupart des smartphones milieu de gamme proposent une fiche technique convaincante sans faire trop de concessions. Ils ont le méritent d’offrir des caractéristiques courantes sur des smartphones vendus largement plus chers. C’est le cas du Xiaomi 11T qui ne lésine pas sur les performances et coûte 270 euros de moins grâce à cette offre.

Le Xiaomi 11T offre…

Un bel écran Amoled à 120 Hz

Une puce performante

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

De base à 569,90 euros sur le site du constructeur, le Xiaomi 11T (8 + 128 Go) est remisé à 499 euros, mais grâce à une remise immédiate de 200 euros, le téléphone revient à seulement 299 euros sur la boutique RED by SFR.

Le modèle Pro se trouve également en promotion et passe de 699 euros à 399 euros chez RED by SFR.

Le Dell XPS 13 (i7 12e gen) est une affaire intéressante après 600 € de réduction

À l’origine, les ordinateurs de la gamme XPS de Dell ont été conçus pour concurrencer Alienware sur le terrain du gaming pour au final, proposer des laptops performants et simples à transporter. Le dernier modèle en date, le Dell XPS 13 (9315), fait en ce moment l’objet d’une jolie réduction. Avec une ristourne de 600 euros, ce laptop devient enfin très intéressant.

Ce que nous offre la qualité Dell

Un design sobre et un écran FHD+ de toute beauté

Le processeur Intel Core i7 de dernière génération

Des dimensions compactes pour le transporter partout

Au lieu de 1699,01 euros habituellement, le Dell XPS 13 (avec Intel Core i7) est maintenant disponible en promotion à 1099,01 euros en boutique officielle.

À -41 %, la Xiaomi Watch S1 Active est une montre connectée bien plus accessible

En plus de ses bracelets connectés, le constructeur Xiaomi possède un bon catalogue de montres connectées. La Watch S1 Active en fait partie, et se veut avant tout plaire aux amateurs sportifs. Au côté de la Watch S1, plus haut de gamme, le modèle Active opte pour un bracelet en silicone avec un cadran plus robuste ainsi qu’une autonomie renforcée, comparée à la Xiaomi Watch S1. Elle conviendra à la plupart des sportifs et sportives à la recherche d’une montre complète, le tout pour moins de 117 euros grâce à ce code promo.

Les atouts de la Watch S1 Active

Un cadran robuste et un écran Amoled de 1,43 pouce

De nombreuses fonctionnalités sport et santé

Une autonomie d’une semaine

D’abord affiché à sa sortie au prix de 199,99 euros, la Xiaomi Watch S1 Active maintenant remisée à 129,99 euros, mais en utilisant le code LOVEMI10, elle revient à 116,99 euros sur le site du constructeur.

Le prix de ce nouveau forfait ajustable jusqu’à 110 Go commence à 9,99 €/mois

Avec l’arrivée de nouveaux acteurs côtés forfaits mobile comme Prixtel ou Youprice, les forfaits ajustables deviennent à la mode. Ces forfaits permettent de payer sa mensualité en fonction de sa consommation de Go, un moyen flexible et économique d’utiliser son forfait sans gaspiller son argent. Auchan Télécom a donc pris la tangente en proposant lui aussi son propre forfait ajustable allant de 70 à 110 Go, le tout à partir de moins de 10 euros par mois.

Que propose ce forfait chez Auchan Télécom ?

Une offre sans engagement avec un petit prix sans conditions de durée

données 4G ajustables de 70 à 110 Go avec 18 Go en Europe et DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

En ce moment, le forfait ajustable d’Auchan Télécom sans engagement de 70 à 110 Go est à 9,99 euros par mois. Ce prix monte à 15,99 euros par mois si vous consommez l’intégralité de l’enveloppe.

Les meilleurs forfaits sans engagement

Le Snow

80 à 120 Go YouPrice Forfait 4GLe Snow80 à 120 Go 2 jours Appels illimités 80 Go - 120 Go en France 16 Go en Europe 9,99€ 14,99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 20 à 60 Go Appels illimités 20 Go - 60 Go en France 15 Go en Europe À partir de 6,99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

130 Go 5G Appels illimités 130 Go en France 30 Go en Europe 24,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).