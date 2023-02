À ce prix, cet écran PC incurvé de 32″ (QHD et 165 Hz) est une affaire en or

Parfait pour les gamers exigeants, l’écran Gigabyte M32QC offre une bonne expérience en jeu avec sa dalle incurvé et réactive. Aujourd'hui, pas besoin de payer le prix fort puisqu’il se retrouve à 259,90 euros au lieu de 379 euros à la base.

Le constructeur Gigabyte est réputé dans le secteur gaming, notamment pour ses moniteurs dédiés au jeu. Dans son catalogue, on retrouve le modèle M32QC a de quoi séduire les joueurs et joueuses, notamment par ses caractéristiques qu’ils proposent : une dalle immersive avec une définition QHD et un taux de rafraîchissement élevé. Il est plus intéressant aujourd’hui, puisqu’il revient à moins de 260 euros seulement.

Les points forts de cet écran Gigabyte

Un écran incurvé de 31,5 pouces en QHD

Un taux de rafraichissement à 165 Hz

Un temps de réponse 1 ms

Et la compatibilité avec AMD FreeSync Premium Pro

D’abord à 379 euros, puis remisé à 289 euros, l’écran PC Gigabyte M32QC voit son prix tomber à 259,90 euros sur le site Rue du Commerce.

Une dalle immersive avec une belle qualité d’image

Esthétiquement, le Gigabyte M32QC est plutôt réussi avec de fines bordures élégantes sur trois côtés. Il offre un design ergonomique, dont la base peut être ajustée pour modifier l’inclinaison, la hauteur et le pivot du moniteur afin de vous permettre de jouer plus confortablement.

Il faudra prévoir assez de place sur votre bureau, puisque sa diagonale mesure 31,5 pouces. L’écran dispose d’une dalle VA incurvée 1 500R pour garantir une meilleure immersion en jeu et offrir un meilleur confort visuel. Autrement, il propose une définition QHD 2560 × 1440 pixels. C’est une résolution très appréciée des joueurs et des joueuses PC, car elle permet de bénéficier d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées.

Assure une bonne expérience en jeu

En plus d’apporter une belle définition, le moniteur offre un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, pour un gain de fluidité et de précision non négligeable. Cela s’avère être très utile dans les jeux qui nécessitent d’une bonne réactivité — type FPS. De plus, Gigabyte assure un écran réactif grâce à un temps de réponse de seulement 1 milliseconde afin de toujours être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes.

Le tout est complété par la présence de la technologie AMD FreeSync Premium Pro pour vous offrir une belle fluidité, et limiter les déchirures et saccades lors d’une partie. Quant à la connectique, on retrouve deux ports HDMI, deux ports USB 3.0, un port USB-C, un DisplayPort et une prise casque audio.

D’autres écrans PC gaming susceptible de vous intéresser

Si vous voulez comparer le Gigabyte M32QC avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamer en 2023.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).