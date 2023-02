Un smartphone Samsung avec écran 90 Hz pour 129 €, c’est possible

Si Samsung fait régulièrement beaucoup de bruit sur sa gamme phare Galaxy S, le géant coréen sait aussi s'illustrer sur d'autres segments. Avec le Samsung Galaxy A04S, la firme se positionne clairement sur l'entrée de gamme avec un prix de départ à 179 euros. Le smartphone devient aujourd'hui encore plus intéressant grâce à Amazon qui le propose à 129 euros.

Si vous cherchez un smartphone pas cher, mais tout de même fiable, le Samsung Galaxy A04S a peut-être les arguments pour vous convaincre. Au-delà de son prix agressif, c’est surtout au niveau de sa configuration que ce modèle fait la différence, notamment avec un écran avec un taux de rafraichissement supérieur à 60 Hz ou encore une longue autonomie. Et, aujourd’hui, il est encore moins cher après 30 % de réduction.

Qu’attendre du Samsung Galaxy A04S ?

Un écran de 6,5 pouces à 90 Hz

Le processeur Exynos 850

Une bonne autonomie avec de la recharge rapide

Au lieu de 179 euros habituellement, le Samsung Galaxy A04S est maintenant disponible en promotion à 129 euros sur Amazon.

Un design minimaliste et sobre

Même pour des modèles d’entrée de gamme, Samsung n’oublie pas ses bonnes habitudes de soigner le design. Avec le Galaxy A04S, le constructeur a opté pour une coque en plastique avec une finition brillante au dos. Le triple capteur photo y est parfaitement intégré. On a 164,7 x 76,7 x 9,1 mm de dimensions pour 195 grammes. Esthétiquement, ce smartphone boxe dans la même catégorie que les Xiaomi Redmi Note 11 et Motorola Moto G22.

Pour ce qui est de l’écran, ce modèle embarque une dalle Super LCD qui affiche 1 600 x 720 pixels de définition (HD+) avec 270 ppp de densité pour une luminosité de 400 nits. Ce n’est pas le plus lumineux, mais ça a le mérite d’être bien maitrisé. Par contre, ce smartphone dispose d’un taux de rafraichissement à 90 Hz, ce qui est très appréciable pour ce positionnement tarifaire.

Des caractéristiques équilibrées

Pour faire face aux modèles concurrents, comme le Realme C35, Samsung intègre un processeur maison, l’Exynos 850, gravé à 8 nm. Quant au GPU, la firme coréenne a choisi le Mali-G52. Pour compléter cette configuration, il y a 3 Go de RAM eMMC 5.1 ainsi que 32 Go de stockage, extensible via une carte microSD. Cela peut exécuter la plupart de vos tâches quotidiennes, sauf les jeux. De plus, il y a aussi du Bluetooth 5.0, du NFC et bien entendu du Wi-Fi et 4G.

À l’arrière, on compte trois capteurs photo, dont le principal est à 50 Mpx. Dans les bonnes conditions, il arrive à livrer des clichés corrects. Cela permet un enregistrement vidéo à 1 080p@30fps. Pour le capteur selfie, c’est du 5 Mpx à f/2.2 avec un enregistrement à 720p@30fps. Enfin, le Galaxy A04S dispose d’une batterie de 5 000 mAh, assurant deux jours d’autonomie, ainsi qu’une charge rapide de 15 W.

Les alternatives au Samsung Galaxy A04S ?

