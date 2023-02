Lenovo Flex 5 : ce laptop 2-en-1 doté d’un i5 11e gen perd 20 % de son prix

Le Lenovo Flex 5 14ITL05 est un pc portable livrée avec une belle fiche technique. Aujourd’hui, il devient moins cher en passant à 799 euros au lieu de 999 euros habituellement.

Il est essentiel de choisir un PC portable facilement transportable, puissant et avec suffisamment d’autonomie pour encaisser une journée de travail sans broncher. Le Lenovo Flex 5 14ITL05 2-en-1 répond à tous ces critères grâce à sa fiche technique solide et sa mobilité. Il a de nombreux atouts et la bonne nouvelle, c’est qu’en ce moment, il bénéficie d’une remise de 20 % par rapport à son prix initial.

Le Lenovo Flex 5 en quelques mots

Un format compact et hyrbide

Un i5 11e gen associé à 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go

Une autonomie confortable

Au lieu d’un prix barré à 999 euros, le PC portable Lenovo Flex 5 14ITL05 se trouve remisé à 799 euros sur le site Boulanger.

Un laptop hybride, pratique à transporter

Le Lenovo Flex 5 se présente avec des finitions soignées. Le constructeur prend soin de penser aux utilisateurs nomades et mise sur la légèreté, pour rendre son laptop facilement transportable, grâce à son poids de seulement 1,5 kg et 21 mm d’épaisseur. Pour continuer dans la légèreté et la mobilité, le laptop est doté d’une dalle IPS de 14 pouces peu encombrante, aux bordures peu épaisses.

Sa dalle affiche une résolution FHD de 1920 × 1080 pixels au format 16:10. Pas d’Oled, mais elle reste confortable et suffisante pour profiter de plus de contenus à l’écran pour faire du multitâche par exemple. En résumé, ce laptop a de quoi offrir un espace de travail important, même sur une dalle de cette taille. De plus, il a la particularité d’être 2-en-1, c’est-à-dire qu’il peut être utilisé à la fois en mode PC ou bien en mode tablette grâce à sa charnière pivotante à 360 degrés. En effet, avec ce modèle, vous pourrez profiter de la réactivité de l’écran tactile afin d’interagir facilement sans avoir à associer un stylet.

Efficace au quotidien

Sous le capot, on retrouve le processeur Intel i5 de 11e génération (jusqu’à 4,2 GHz en boost) couplé à 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, l’ultrabook de Lenovo a du répondant et se comporte comme un charme, pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème, ou faire du multitâche. Ce laptop trouvera ces limites sur le gaming, car pas de carte graphique dédiée.

Et, si vous avez tendance à cumuler les données sur votre ordinateur portable, vous serez ravis d’apprendre que le Flex 5 dispose d’un SSD de 512 Go pour pouvoir conserver vos documents légers, ou bien des fichiers plus volumineux. De plus, le format est de type NVMe pour assurer des transferts rapides. Et, pour vous aider à rester productif tout au long de la journée, Lenovo assure une autonomie de 10 heures. Enfin côté connectique, le laptop intègre un port USB-C, un port USB 3.2 Gen 1 Type A, un port HDMI 2.0, un lecteur de carte SD ainsi qu’une prise jack. On peut également compter sur le Wi-Fi 6 et le Bluetooth.

Lenovo face à la concurrence

Afin de comparer le Lenovo Flex 5 14ITL05 avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros en 2023.

