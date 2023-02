Un PC gaming avec RTX 3060 à moins de 800 €, on ne voit pas ça tous les jours

Celles et ceux qui sont à la recherche d'un PC gaming ont pu constater que les prix sont particulièrement élevés, d'une part les composants coûtent cher et de l'autre, il faut du savoir-faire pour faire cohabiter tout ce beau monde dans un châssis de 16 pouces. Mais, en ce moment, Carrefour applique une promotion rarement vue sur ce HP Victus 16 équipé d'une RTX 3060 et dont le prix passe de 1 199 euros à 799 euros.

Hewlett-Packard, ou HP pour les intimes, est un constructeur américain plutôt connu pour proposer sur le marché des ordinateurs dédiés à la bureautique. HP a tout de même ses gammes de laptop gaming tels que Pavilion Gaming et Victus qui supplantera peu à peu le premier. Avec les Victus 16, vous aurez droit à une configuration solide à un prix tout à fait abordable et c’est encore plus vrai aujourd’hui puisque le HP Victus 16 équipé d’une RTX 3060 (et non d’une RTX 3050 comme l’indique une coquille sur le site) profite d’une réduction de 400 euros sur Carrefour.

Ce qu’on aime chez ce HP Victus 16-E0129NF

La carte graphique RTX 3060 et le processeur Ryzen 5 5600H

L’écran Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Le rapport qualité-prix !

Au lieu de 1199 euros habituellement, le HP Victus 16-E0129NF est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez Carrefour.

Un laptop pour jouer aux derniers jeux en Full HD avec le plein de FPS !

Ce n’est pas tous les jours qu’on voit une configuration avec une RTX 3060 à ce prix ! Même si elle n’est pas la meilleure de sa génération, cette carte graphique de Nvidia vous permettra de jouer sans problèmes aux derniers jeux AAA tels que Hogwarts Legacy en Full HD et 60 FPS. Vous pouvez même lancer le ray-tracing et le DLSS et même s’il en découle une baisse du taux de frame rate, on reste sur de bonnes performances.

Avec la RTX 3060, on retrouve un processeur Ryzen 5 5600H avec 6 cœurs et 12 threads, cadencé à 3,3 GHz en fréquence de base et jusqu’à 4,2 GHz en fréquence turbo boost. Celui-ci est assisté par 8 Go de RAM DDR4 cadencé à 3 200 MHz que vous pouvez étendre jusqu’à 16 Go. Le stockage est quant à lui assuré par un SSD M.2 de 512 Go. Enfin, l’autonomie de la batterie s’élève à environ 5 heures, même si ce n’est pas un critère important dans l’achat d’un laptop gaming, ça reste très faible.

Des dimensions de mastodonte

Il y a bien quelques défauts chez ce HP Victus 16, après tout, on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. En plus de la faible autonomie citée plus haut, ce laptop exhibe des dimensions de mastodonte, on se retrouve avec un PC portable de 16 pouces pour quasiment 2,5 kg. Ça le rend difficilement transportable mais là aussi, ce critère passe en arrière-plan lorsqu’on est à la recherche d’un laptop gaming.

L’écran est une dalle IPS de 16 pouces en Full HD, ce qui donne une qualité de résolution plutôt limite. En revanche, elle vous fera profiter de l’ultra-fluidité grâce à son taux de rafraîchissement de 144 Hz. La luminosité annoncée est de 250 cd/m², ce qui, là aussi, est limite pour un PC portable gaming, mais la gamme sRGB est couverte dans sa totalité et les contrastes sont de bonne facture. L’écran n’est peut-être pas parfait, mais on peut l’accepter quand on prend le prix de ce Victus 16 en considération.

