Encore une baisse de prix pour le célèbre Google Pixel 6a, c’est le moment de craquer

Si des concessions ont dû être faites sur le Pixel 6a par rapport aux modèles plus premium de la gamme, Google a tout de même tenu à ce que son smartphone reste le meilleur photophone de sa catégorie. Il a été commercialisé à 459 euros, mais aujourd'hui, Rakuten vous permet de l'avoir à seulement 325,9 euros grâce à un code promo.

Pour beaucoup, Google produit les meilleurs photophones avec sa gamme Pixel. Les modèles de chaque génération figurent ainsi parmi le top du top de cette catégorie. Cela dit, c’est loin d’être la principale qualité. On note aussi la puce maison de la firme de Mountain View, concentrée sur l’IA, ou encore l’écosystème dans son ensemble, avec un OS sans fioritures et servi en premier pour les différentes mises à jour Android. Et, si vous voulez profiter de tout ça sans vous ruiner, le Google Pixel 6a est la meilleure solution, surtout que le smartphone coûte actuellement 133 euros de moins grâce à cette offre.

Qu’attendre du Google Pixel 6a ?

Google Tensor

Écran OLED Full HD+

D’excellentes performances photo et vidéo

Au lieu de 459 euros habituellement, le Google Pixel 6a est maintenant disponible en promotion à 325,9 euros avec le code promo CR10, via le vendeur Boulanger sur le site de Rakuten.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Google Pixel 6a. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le Google Pixel 6a au meilleur prix ?

Fluide, performant et confortable

Google intègre son puissant SoC Tensor dans le Pixel 6a. C’est le même processeur qui équipe les Pixel 6 et 6 Pro, les modèles les plus aboutis de la série, lancée en 2021. Cela apporte la 5G, le NFC, le Bluetooth 5.2 ou encore le WiFi 6E. La firme Mountain View l’associe à la carte graphique Mali-G78 MP20 pour former un combo particulièrement puissant. Il n’y a aucune de vos tâches quotidiennes qui résisteront à ce smartphone.

Si la puissance est au rendez-vous, il en est de même pour la fluidité et le confort. Pour ce faire, le Google Pixel 6a embarque une RAM LPDDR5 de 6 Go et 128 Go de stockage UFS 3.1. C’est tout simplement une configuration premium en 2022. La vitesse de lecture et d’écriture délivrée par ce smartphone vous fera gagner du temps, tout en rendant agréable son usage au quotidien.

Champion du photophone dans son segment

Basée sur Android 12, l’interface du Google Pixel 6a offre une expérience utilisateur sensationnelle. Google n’a fait aucun compromis sur l’écosystème Pixel sur ce modèle. Cela vous donne accès à des fonctions pratiques comme Material You, Aperçu, En écoute, Traduction instantanée, etc. Vous allez en profiter à travers un écran OLED de 6,1 pouces au ratio 20:9 de 2 400 x 1 080 pixels de définition et 429 ppp de densité. Sa luminosité atteint les 755 nits qui ne souffre d’aucun problème de lisibilité.

Google Pixel rime avec performance photo et vidéo et la version 6a le perpétue si bien. À l’arrière, on a un module à double capteur qui, avec des traitements avancés d’IA, livre des clichés de très bonne facture même dans des conditions difficiles. Les algorithmes font aussi du bon travail avec le capteur selfie de 8 Mpx. Enfin, le Pixel 6a dispose d’une batterie de 4 410 mAh qui ne va pas flancher de toute la journée. Le constructeur annonce 1h30 pour la recharger entièrement.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 6a.

Les alternatives au Google Pixel 6a ?

Afin de comparer le Pixel 6a avec d’autres modèles que nous recommandons sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 400 euros du moment sur Frandroid.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.