Le récent Honor X7a est déjà moins cher, en plus avec des écouteurs sans fil offerts

Lancé officiellement au début du mois, le Honor 7Xa est un autre modèle du constructeur chinois sur le marché des smartphones d'entrée de gamme. Le moins que l'on puisse dire, vu ses caractéristiques, c'est que ce modèle est endurant. Le smartphone est actuellement en promotion avec les Earbuds X3 Lite sur Fnac. Si le smartphone coute initialement 239 euros, le pack passe de 279 euros à 229 euros.

Pour 2023, Honor compte bien conquérir le marché des smartphones d’entrée de gamme. Pour ce faire, le constructeur chinois étoffe son catalogue avec le Honor X7a. Avec ce modèle, la firme repart sur les mêmes bases de son succès : bon rapport qualité-prix, endurance et polyvalence. Aujourd’hui, vous pouvez l’avoir 50 euros moins chers dans un pack avec des Earbuds X3 Lite.

Qu’attendre du Honor X7a ?

Un écran IPS FullView à 90 Hz

Le processeur MediaTek MT6765H

Une grosse autonomie et charge rapide très efficace

Au lieu de 279 euros habituellement, le Honor X7a + Honor Earbuds X3 Lite est maintenant disponible en promotion à 229 euros chez la Fnac.

L’entrée de gamme classique chez Honor

Le Honor X7a compte des sérieux concurrents, dont le Xiaomi Redmi Note 10 Pro et l’Oppo Reno 7, sur le marché des smartphones d’entrée de gamme. Pour s’en distinguer, Honor l’équipe du processeur MediaTek MT6765H qui apporte du Bluetooth 5.1 et du Wi-Fi 5. Ce SoC est associé à GPU PowerVR GE8320. Cette configuration est complétée par 4 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage, extensible via une carte microSD. Avec l’ensemble, vous pouvez vaquer sans trop de peine à vos occupations quotidiennes.

Pour ce smartphone, le constructeur a choisi une dalle IPS FullView de 6,74 pouces. Si la définition est en retrait par rapport à ce que propose la concurrence, Honor se rattrape avec un taux de rafraichissement à 90 Hz. Cela ne manquera pas d’apporter de la fluidité lors de vos navigations. On a un modèle qui fait 167,48 x 76,85 x 8,27 mm de dimensions pour 196 grammes. Vous n’aurez pas de mal à le manipuler au quotidien.

Un design sobre et bonne finition

Le Honor X7a arbore un design toute en sobriété, surtout avec la version Midnight Black. Au dos, on retrouve un module photo à triple capteur photo. Le capteur principal à 50 Mpx est combiné à un grand-angle de 5 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. Vous aurez des clichés corrects avec les bonnes conditions, mais il ne faut pas trop attendre d’un smartphone avec ce positionnement tarifaire.

Honor a bien insisté l’autonomie de ce modèle. Ce dernier embarque une grosse batterie de 5 330 mAh. Le fabricant annonce une autonomie de 26 heures en streaming musical en continu. En lecture vidéo sans interruption, c’est de l’ordre de 19 heures. La charge rapide est de 22,5 W et en une dizaine de minutes, elle récupère trois heures de batterie. Enfin, l’interface est basée sur Android 12 qui ne manquera pas d’optimiser l’expérience utilisateur.

Les alternatives au Honor X7a ?

Afin de savoir quel smartphone pas cher correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 300 euros du moment sur Frandroid.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.