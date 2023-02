Honor X7a officialisé : il veut allier autonomie XXL et prix raisonnable

Honor lance ce 6 février un nouveau smartphone sur son entrée de gamme. Avec un prix de départ inférieur à 250 euros, l'appareil veut courtiser les utilisateurs aux budgets serrés souhaitant privilégier l'autonomie.

Honor complète son entrée de gamme avec le lancement, ce jour, du Honor X7a. Ce nouveau produit abordable se positionne en France à un prix de départ de 239,90 euros et veut proposer une autonomie la plus généreuse possible à ses utilisateurs grâce à une batterie de 5330 mAh.

Avec cette capacité et son mode Smart Power Saving, Honor promet une autonomie pouvant aller jusqu’à 19 heures consécutives en lecture vidéo en ligne, et jusqu’à 26 heures en streaming musical. Une charge rapide de 22,5 W est également proposée pour faire le plein une fois la batterie déchargée. À ce propos, Honor promet dans son communiqué que 10 minutes sur secteur suffiront à regagner suffisamment d’énergie pour offrir trois nouvelles heures de streaming vidéo. Des promesses que nous devrons bien sûr vérifier en test.

Toujours selon la marque, ses technologies de préservation de la batterie permettent enfin une longévité honorable pour ce composant fragile : même après trois ans d’utilisation, elle devrait être capable de tenir encore 80 % de sa capacité de charge initiale, nous assure-t-on.

Un smartphone entrée de gamme plutôt classique

En dehors de sa grosse batterie, l’Honor X7a est un smartphone abordable plutôt banal. L’appareil dispose d’un écran IPS « FullView » et 90 Hz de 6,74 pouces… mais en définition HD+ seulement, ce qui s’avère assez faible en 2023. Sous cet écran s’active un processeur octacore MediaTek MT6765H, couplé à 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Et le tout est animé par Android 12 et Magic UI 6.1.

La partie photo combine pour sa part un capteur principal de 50 Mpx (f/ 1,8), un module grand-angle de 5 Mpx (f/2,2), un capteur de profondeur de 2 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. À l’avant, on retrouve cette fois une caméra selfie de 8 Mpx (f/2,0). Côté connectivité, on doit par ailleurs se satisfaire des standards Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.1.

Installé dans un châssis de 8,27 mm d’épaisseur pour 196 grammes en tout, l’ensemble est enfin décliné en versions Titanium Silver et Midnight Black.

