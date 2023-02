Excellent prix pour cet écran gaming 27 pouces (QHD et 144 Hz) chez la Fnac

Pour les gamers d'élite, l'écran PC est un élément à ne pas négliger dans son setup. Mieux que d'offrir des images splendides, il doit être adapté aux jeux compétitifs bien nerveux du genre FPS multijoueur. En ce moment, l'une des références du marché, le Millenium MD27 Pro, est disponible au prix de 199,99 euros au lieu de 229,99 euros sur la Fnac.

Besoin d’un moniteur gaming avec une résolution haute qualité et un taux de rafraîchissement aux petits oignons ? Le Millenium MD27 Pro est une pièce de choix à ajouter à votre setup. Ce moniteur gaming saura répondre aux joueurs exigeants grâce à ses caractéristiques, et en plus, il est en promotion avec une réduction de 30 euros sur son tarif conseillé.

Les atouts du moniteur gaming Millenium MD27 Pro

Un écran incurvé de 27 pouces en résolution QHD

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Un temps de réponse d’une seconde

Au lieu de 229,99 euros habituellement, le Millenium MD27 Pro est maintenant disponible en promotion à 199,99 euros chez Place de l’Électro via la Fnac. C’est un vendeur partenaire de la Fnac qui est à l’origine de cette offre, Place de l’Électro, noté 4,5/5.

Un confort visuel à toute épreuve

Le Millenium MD27 Pro est une dalle LCD incurvée en définition QHD (2 560 x 1 440 pixels) avec une diagonale de 27 pouces, ou plus clairement, de 68,5 cm. La technologie d’affichage utilisée est celle de la VA (Vertical Alignment) qui mise tout sur le contraste. À l’image des dalles OLED, on a droit à des couleurs saisissantes et à des noirs profonds. Les angles de vision sont de 178° à l’horizontale et à la verticale, ce qui est honorable, et le rapport de contraste établi à 4000:1 est excellent.

Rien qu’avec ça, vous êtes sûr d’avoir une image d’excellente qualité et même si la technologie d’affichage est similaire à celle de l’OLED, cela ne veut pas pour autant dire que la luminosité ne suit pas. Celle-ci est mesurée à 400 cd/m². Concernant son installation, sachez que ce moniteur est compatible avec la norme VESA 75 x 75 mm et que la connectique comprend des ports HDMI et Display. Enfin, l’écran est réglable en hauteur et inclinable.

Des performances pour des parties compétitives

Un des gros atouts de ce Millenium MD27 Pro est son taux de rafraîchissement de 144 Hz et son temps de réponse d’une seconde seulement. Ce qui le rend parfaitement taillé pour les parties multijoueurs bien nerveuses, en principe, aucun détail ne vous échappera. On peut en revanche regretter l’absence des technologies AMD FreeSync et Nvidia G-Sync qui synchronisent votre écran aux performances de la carte graphique et suppriment ainsi les effets de flou, de déchirure et de latence.

D’ailleurs, il vaudra mieux se doter d’une carte graphique récente pour tirer tout son potentiel de ce moniteur, comme une RTX 3060 ou 3070 ou bien leurs équivalents AMD. Pour finir sur un point négatif, la consommation énergétique du Millenium MD27 Pro est classée F pour 25 kWh/1 000h, un critère à prendre en compte en ces temps de flambée des coûts de l’énergie, surtout si vous êtes un gamer assidu.

