Deal gaming du jour : le casque Corsair Virtuoso RGB Wireless est à -52 %

Quelques grandes marques se disputent le marché des casques gaming sans fil. Corsair en fait partie et l'équipementier se distingue de la concurrence par ses produits élégants, ergonomiques et complets. Parmi les modèles phares du constructeur, il y a le Corsair Virtuoso RGB Wireless. Ce dernier se retrouve bradé chez la Fnac, avec un prix passant de 209,99 euros à seulement 99,99 euros.

Dans l’univers du gaming, la qualité audio du casque a son importance. Il en est du même pour son confort à l’usage, tout comme son temps de réponse ou encore sa solidité. Le Corsair Virtuoso RGB Wireless répond à tout cela et encore plus. En ce moment, c’est le bon moment pour craquer, car vous pouvez l’avoir à moitié prix grâce à cette offre.

Qu’attendre du Corsair Virtuoso RGB Wireless ?

Utilisable en filaire et sans fil

Des transducteurs en néodyme de 50 mm

Des écouteurs en mousse à mémoire de forme premium

Au lieu de 209,99 euros habituellement, le Corsair Virtuoso RGB Wireless est maintenant disponible en promotion à 99,99 euros chez Fnac.

Un design soigné et ergonomique

Ce qui saute au premier aux yeux avec le Corsair Virtuoso RGB Wireless c’est son côté raffiné, sobre et robuste. À première vue, on voit que c’est fait pour durer. Sur ce modèle, Corsair a choisi des coussinets à mémoire de forme haut de gamme pour assurer le confort du joueur pendant les longues sessions. L’arceau en aluminium usiné est aussi enveloppé de la même matière, apportant en plus de la durabilité et robustesse.

Toujours pour apporter du confort, l’ergonomie a été bien travaillée pour que le casque sans fil supra auriculaire n’engendre pas la moindre gène. Son poids de 370 grammes est ainsi mieux réparti avec ses 48,5 x 40,3 x 5,6 mm de dimensions et les boutons facilement accessibles. Avec son microphone omnidirectionnel (amovible), vous allez pouvoir communiquer sans problème avec les autres joueurs.

Des caractéristiques équilibrées

En plus du design, Corsair a également apporté une attention particulière sur la performance du Virtuoso RGB Wireless. On part sur des haut-parleurs en néodyme de 50 mm qui livrent une qualité sonore haute fidélité. Ces transducteurs apportent une plage de fréquence de 20 à 40k Hz. Chaque action est ainsi retranscrite avec précision et clarté sur du son surround 7.1. Pour optimiser et personnaliser les performances de ce casque gaming sans fil, vous avez Corsair iCUE. Ce logiciel dédié vous permettra aussi de régler la couleur du logo sur les oreillettes.

Vous avez deux options pour connecter ce modèle : la connexion sans fil et la connexion filaire via une fiche jack 3.5 mm. Si la première option assure une connexion sur 18 mètres, la deuxième apporte du son à 24 bits/96 kHz tandis que la dernière est universelle. Enfin, le constructeur annonce une autonomie de 20 heures et la recharge de fait à travers un port USB-C.

Les alternatives au Corsair Virtuoso RGB Wireless ?

