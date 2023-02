Lenovo Duet 5 : ce Chromebook hybride avec écran OLED est moins cher de 100 €

Moins performants qu'un MacBook ou un laptop tournant avec Windows, les Chromebook excellent tout de même en transportabilité et en autonomie. Ces ordinateurs sont essentiellement dédiés à la bureautique et s'adressent plutôt à un public pas à l'aise avec l'informatique ou peu argenté. Déjà abordable, le Lenovo Duet 5 l'est encore plus étant donné que son prix passe de 599 euros à 499 euros chez Boulanger.

Entre tablette et laptop, que choisir ? Et si vous preniez tout simplement les deux réunis dans ce Chromebook ? Le Lenovo Duet 5 est un modèle hybride capable d’une part de se connecter à un clavier détachable et d’autre part d’être utilisé comme une tablette tactile. Comme tous les Chromebook, il fonctionne sous ChromeOS et est donc relativement simple à utiliser. En ce moment, le Lenovo Duet 5 bénéficie d’une ristourne de 100 euros.

Ce qu’on apprécie sur le Lenovo Duet 5

Transformable et transportable partout

L’écran OLED en résolution Full HD

L’autonomie de 12 heures

Les performances du processeur Qualcomm Snapdragon

Au lieu de 599 euros habituellement, le Lenovo Duet 5 est maintenant disponible en promotion à 499 euros chez Boulanger.

Un Chromebook avec un bel écran OLED

Le Lenovo Duet 5 se présente avec une dalle OLED de 13,3 pouces en résolution Full HD (1920 x 1080 pixels), ce qui est plutôt rare puisque ce genre de laptop se contente en général d’une dalle LCD. L’écran est tactile pour profiter d’une navigation intuitive et pratique pour jouer à certains jeux du Play Store, mais aussi parce que les claviers détachables ne sont pas particulièrement confortables à utiliser sur le long terme.

Ses dimensions le rendent comparables à un ultrabook avec une épaisseur de seulement 7 mm et un poids plume de 650 g. Le Lenovo Duet 5 est donc aisément transportable, après tout, on n’en attend pas moins d’un Chromebook pouvant faire office de tablette tactile. N’atteignant pas des sommets en termes de performances, il n’est pas très énergivore et vous pouvez ainsi compter sur une autonomie de 12 heures, idéal pour une journée de travail.

Performant et simple à utiliser

Alors que la plupart des Chromebook doivent se contenter d’un processeur Intel d’entrée de gamme, le Lenovo Duet 5 est équipé d’un Snapdragon SC7180 à huit cœurs et cadencé à 2,55 GHz. La puce est épaulée par 8 Go de RAM LPDDR4X cadencée à 2133 MHz et le stockage est pris en charge par un disque dur eMMC de 128 Go. Les performances sont louables, surtout pour un Chromebook, mais il faut ne pas trop lui en demander.

Le logiciel ChromeOS est très simple d’utilisation et continue de bénéficier de mises à jour environ une fois par mois pour proposer des fonctionnalités toujours plus intuitives. Et en même temps que l’écosystème de Google, vous pouvez profiter d’une touche d’Android avec le Play Store et ses milliers d’applications. La connectique comprend deux ports USB 3.0 et la connectivité de la norme Wifi 6 et du Bluetooth 5.1.

Trouver une alternative aux PC Windows et aux Mac

