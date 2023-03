Dyson V12 Detect Slim : ça faisait longtemps que cet aspirateur n’était pas à un prix aussi bas

Les aspirateurs de la marque Dyson sont des alliés indispensables pour garder son chez-soi propre. Simples à manier et à entretenir, puissants et dotés d'un laser détecteur de particules pour les modèles les plus récents, ils ont tout pour plaire. L'un d'eux, le Dyson V12 Slim, profite en ce moment d'une offre intéressante sur Carrefour, faisant passer son prix de 649 euros à 525 euros.

Annoncé en même temps que le Dyson V15 Detect, le Dyson V12 Detect Slim Absolute se présente comme étant la version compacte de ce dernier et avec moins de puissance. Et comme le V12 est plus petit, son collecteur l’est aussi en toute logique. Ses dimensions vous permettront de le passer plus facilement sur les parois et de nettoyer des espaces compliqués d’accès pour les plus gros aspirateurs. En ce moment, le Dyson V12 Detect Slim Absolute bénéficie d’une remise immédiate à l’achat de 124 euros chez Carrefour.

Pourquoi acheter un Dyson V12 Detect Slim Absolute

le laser détecteur de particules ;

la brosse Motorbar utile pour toutes les surfaces ;

l’autonomie d’une heure.

Au lieu de 649 euros habituellement, le Dyson V12 Detect Slim Absolute est maintenant disponible en promotion à 525 euros chez Carrefour.

Léger et puissant

À l’instar du Dyson V15 Detect, le Dyson V12 Slim Detect intègre une nouvelle technologie : un laser vert détecteur de particules, aussi petites ou peu visibles soient-elles. Ce qui est particulièrement pratique pour nettoyer parfaitement les recoins étroits ou les moquettes. Les dimensions sont plus compactes : au lieu de 3,1 kg pour le V15, on a ici une masse de 2,2 kg sur la balance pour le V12 Slim avec la brosse laser. Le moteur Hyperdimium tourne toujours à 125 000 tours/minute, la puissance est moindre comme indiqué plus haut, mais reste suffisamment efficace si vous utilisez la bonne brosse sur la bonne surface.

Le Dyson V12 Slim est livré avec toute une panoplie d’accessoires dont une brosse avec le détecteur laser intégré pour les sols durs, une brosse Motorbar sans laser pour tous les sols, une mini-brosse auto-démêlante idéale pour les cheveux et les poils d’animaux — et d’autres accessoires essentiels comme un long suceur ou un adaptateur pour meuble bas.

Une filtration au poil

Cet aspirateur est simple à utiliser malgré un défaut d’ergonomie : alors que son grand frère dispose d’une gâchette pour s’allumer, le V12 a un gros bouton rouge étrangement placé sur le bloc moteur. Grâce à un panneau de commande, vous pouvez régler la puissance d’aspiration sur trois niveaux et organiser votre ménage selon l’autonomie restante affichée sur l’écran. Celle-ci s’élève d’ailleurs à une heure maximum.

L’entretien a le mérite d’être simple avec le système « Point & Shoot » qui consiste en un nettoyage du bac de vidange qui éjecte d’un coup tout son contenu. Quant à la filtration dite « multicyclonique », elle sépare efficacement la poussière des gros débris et l’envoie directement dans le collecteur. Il n’y a quasiment aucune perte dans les filtres, un entretien régulier leur ferait quand même du bien de temps en temps. Enfin, les brosses sont aisément déclipsables pour pouvoir les nettoyer à l’eau.

Pas le temps de passer l’aspirateur vous-même ?

Afin de comparer le Dyson V12 Detect Slim Absolute avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs aspirateurs robots de cette année.

