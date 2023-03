Cet écran PC gamer de 27 pouces passe à moins de 169 euros sur Amazon

Pour les gamers, le choix d'un moniteur repose sur quelques critères importants : résolution, fréquence d'images et temps de réponse. Coup de bol, cet écran PC en promo coche les bonnes cases et offre quelques fonctionnalités. Sur Amazon, le moniteur Lenovo G27-30 est en ce moment proposé à 166,97 euros, un prix beaucoup plus bas que d'habitude.

Même si Lenovo n’est pas la première marque que l’on a en tête sur le marché des écrans pensés pour le gaming, elle propose une gamme complète sur cette catégorie de produit orienté autour du bon rapport qualité/prix. Son G27-30 en est un bon exemple, et il profite aujourd’hui d’une belle remise sur Amazon.

Le moniteur gaming Lenovo G27-30 en quelques points

L’ultra-fluidité à 165 Hz

Compatible VRR via FreeSync

Sa connectique complète avec 2 ports HDMI et un port DisplayPort

Au lieu d’environ 250 euros habituellement, le Lenovo G27-30 est maintenant disponible en promotion à 166,97 euros chez Amazon.

27 pouces de gaming ultra-fluide

Cet écran de 27 pouces est équipée d’une dalle IPS LCD, ce qui lui permet d’offrir une meilleure colorimétrie et des angles de vision plus larges qu’une dalle TN ou VA avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Son taux de rafraîchissement est quant à lui exemplaire avec 165 Hz au compteur, aucun détail ne devrait vous échapper, idéal pour les FPS compétitifs. Avec son temps de réponse d’une milliseconde, le Lenovo G27-30 devrait réagir au doigt et à l’œil à vos commandes à l’instant même où vous appuyez sur vos touches.

Des connectiques complètes

Pour profiter au mieux de performances fluides, le moniteur Lenovo G27-30 offre une compatibilité VRR via la certification AMD FreeSync Premium. Celle-ci synchronise votre écran avec la fréquence de rendu de votre carte graphique pour supprimer les déchirures, effets de flou et latences qui pourraient rendre vos parties désagréables. Bien entendu, le VRR sera possible sur les PC avec GPU AMD, mais aussi avec les GPU Nvidia via le programme G-Sync Compatible.

La connectique comprend deux entrées HDMI 2.0 ainsi qu’une entrée Display Port 1.4. Le câble Display Port est fourni avec le câble d’alimentation. L’écran embarque deux haut-parleurs de 3 W et il est réglable seulement en hauteur. Ce dernier point est plutôt regrettable quand la plupart des moniteurs d’aujourd’hui sont également inclinables et pivotables sur eux-mêmes. Mais il faut savoir faire des concessions à ce prix-là.

Où chercher le meilleur écran PC gamer ?

Afin de comparer le Lenovo G27-30 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC gamer du moment.

