Roborock Dyad Pro : ce nouvel aspirateur balai tout-en-un est déjà à prix réduit

Le Roborock Dyad Pro agit non seulement comme un aspirateur, mais également comme une serpillère, puisqu'il est capable de ne faire qu'une bouchée de toutes les tâches, même les plus épaisses. En ce moment, il n'est plus aussi cher qu'auparavant puisqu'il est disponible à 389 euros au lieu de 449 euros sur Cdiscount.

Au début de l’année dernière, nous avions testé l’aspirateur balai Roborock Dyad. L’expérience a été plus qu’efficace, puisque ce modèle a récolté la très bonne note de 8/10. Mais, cette année, la marque a décidé de faire mieux en lançant une nouvelle version, le Roborock Dyad Pro, qui est doté d’une aspiration plus puissante que son prédécesseur. L’auto-nettoyage a également été amélioré, pour ne rien gâcher. Si ce modèle plus performant vous fait de l’œil, le moment est plutôt idéal pour l’acquérir puisqu’il bénéficie actuellement d’une remise de 60 euros.

Les points forts du Roborock Dyad Pro

Un aspirateur polyvalent qui aspire, nettoie et sèche

Une puissance d’aspiration de 17 000 Pa

Un auto-nettoyage maîtrisé

Habituellement proposé à 449 euros, l’aspirateur balai Roborock Dyad Pro est désormais affiché à 389 euros chez Cdiscount.

Un balai massif et polyvalent

Comme son prédécesseur, l’aspirateur balai Roborock Dyad Pro adopte un format plutôt massif qui pourrait, à première vue, faire craindre une prise en main compliquée, d’autant plus qu’il pèse tout de même 4,8 kg. Mais la marque a pensé à tout et doté son aspirateur d’une assistance bidirectionnelle pour pouvoir pousser et tirer l’appareil sans trop d’effort. De plus, si le Roborock Dyad classique avait des difficultés à se tenir debout sans tomber, cette version Pro se montre bien plus stable.

La carrure robuste du Roborock Dyad Pro se justifie par son action : non seulement il aspire, mais il est également capable de nettoyer vos sols et de les sécher, ce qui implique une conception suffisamment massive pour cette polyvalence. Comme le précédent modèle, cet appareil possède deux moteurs alimentant trois rouleaux. Ces derniers tournent donc dans des directions opposées pour récupérer efficacement les déchets et les liquides, comme le lait ou le ketchup, en un seul passage. Mais, attention, cette référence multifonctions a été conçue uniquement pour les sols durs, comme le parquet, le carrelage, le béton ciré ou encore le lino. Et petit plus : contrairement au Dyad classique, le Dyad Pro peut passer jusqu’à 1 mm du mur, alors que son prédécesseur laissait une bande non nettoyée le long des meubles et murs.

Une aspiration puissante

Le Dyad Pro se différencie du Dyad par une plus puissante aspiration, qui s’élève à 17 000 Pa. La vitesse maximale pourra quant à elle grimper jusqu’à 110 000 tours par minute, ce qui permet à l’aspirateur balai de débarrasser tous vos sols des saletés de manière très rapide. Quatre modes seront mis à disposition en fonction de vos besoins : un mode Eco, un mode Max, un mode auto, ou encore un mode séchage des sols. Pour la partie nettoyage, le Dyad Pro embarque par ailleurs un petit réservoir sur le dessus de la tête de brosse, dans lequel le liquide de nettoyage peut être rempli. Celui-ci est ensuite automatiquement libéré dans le réservoir d’eau douce sans avoir à le faire manuellement pour chaque cycle de nettoyage. D’ailleurs, le Dyad Pro utilise des capteurs pour adapter la force de ce nettoyage : le volume d’eau utilisé et la puissance d’aspiration différeront ainsi selon le niveau de saletés.

Le Roborock Dyad Pro dispose aussi d’une fonction « auto-nettoyage » : les trois rouleaux brosse se déplacent alternativement d’avant en arrière, ce qui devrait rendre le nettoyage plus efficace. Après cet auto-nettoyage, la station propose également un séchage automatique des brosses afin que les rouleaux humides ne commencent pas à sentir mauvais ou qu’ils deviennent un nid à bactéries. Enfin, concernant son autonomie, le Roborock Dyad Pro pourra nettoyer une surface jusqu’à 300 mètres carrés avec une seule charge, qui offre une durée d’utilisation de 43 minutes.

