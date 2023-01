Roborock Dyad Pro : l’aspirateur laveur tout-en-un a été amélioré par rapport à la première génération

Roborock sort son Dyad Pro. À première vue, il ressemble beaucoup au Dyad. Pourtant, ses nouveautés sont bienvenues.

Après la série S8, trois nouveaux produits qui ont été introduits au CES 2023, Roborock a également annoncé son Dyad Pro. Nous avons déjà testé la version classique, le Dyad tout court. Ce n’est ni un aspirateur ni un nettoyeur, c’est les deux à la fois.

Le principe est simple : le Roborock Dyad possède deux moteurs avec trois rouleaux. Ils appellent ça la technologie DyadPower. L’idée est de proposer une solution tout-en-un pour remplacer un aspirateur classique et une serpillère. En fait, c’est un produit bien plus polyvalent qu’un aspirateur balai. Mais, il est destiné au sol dur (carrelage, parquet, lino, PVC, béton ciré…).

Quelles différences avec le Dyad classique ?

Le Dyad Pro se différencie du Dyad par une plus puissante aspiration, de 17000 Pa. Il corrige, également, un des points faibles du Dyad : il passe désormais jusqu’à 1 mm du mur. Le précédent modèle laissait une bande non nettoyée le long des meubles et murs.

Il peut maintenant se tenir debout sans tomber, ce qui m’avait dérangé même avec le premier Roborock Dyad. De plus, la structure de l’aspirateur est nettement plus plate et ne présente plus cette petite « bosse » : cela facilite le passage sous les meubles.

Une autre nouveauté est un petit réservoir sur le dessus de la tête de brosse, dans lequel le liquide de nettoyage peut être rempli. Celui-ci est ensuite automatiquement libéré dans le réservoir d’eau douce sans avoir à le faire manuellement pour chaque cycle de nettoyage.

L’auto nettoyage du Roborock Dyad Pro a également été amélioré. Lors de l’auto nettoyage, les trois rouleaux brosse se déplacent désormais alternativement d’avant en arrière, ce qui devrait rendre le nettoyage plus efficace. La station dispose également d’un séchage automatique des brosses afin que les rouleaux humides ne commencent pas à sentir mauvais. Cela devrait également être bien plus silencieux quand l’auto nettoyage est lancé.

Il est trop tôt pour vous dire si ces différences justifient l’achat du Dyad Pro, nous pourrons les comparer assez rapidement.

Le Dyad Pro sera disponible à la vente en France sur Cdiscount à partir de janvier 2023, pour 449 euros. Cependant, Roborock annonce une offre de lancement à 349 euros entre le 13 au 19 janvier 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.