Honor MagicBook 16 : cet ultrabook performant (144 Hz + Ryzen 5) est à -30 %

Doté d'une fiche technique solide et d'un design élégant, le PC portable MagicBook 16 est une machine idéale pour le télétravail ou le travail en mobilité. Actuellement, on peut le trouver à 699 euros au lieu de 999 euros sur le site de Honor grâce à une réduction doublée d'un code promo.

Avec ses faux airs de MacBook, le laptop Honor MagicBook 16 est une référence idéale pour celles et ceux qui ont un budget restreint, mais qui souhaitent tout de même acquérir une machine au design élégant et surtout dotée d’une bonne puissance pour enchaîner diverses tâches avec fluidité. D’ailleurs, ce modèle est même encore moins cher que d’ordinaire grâce à une réduction doublée d’un code promo : le tout permet de faire chuter son prix de 300 euros.

Les points forts du Honor MagicBook 16

Une belle dalle IPS Full HD rafraîchie à 144 Hz

Un Ryzen 5 5600H avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go

Une charge rapide pratique

Initialement affiché à 999 euros, puis réduit à 749 euros, le Honor MagicBook 16 est désormais proposé à 699 euros sur le site de Honor grâce au code promo A16AMD50. Un souris sans fil est offerte avec cet achat.

Un design qui rappelle celui du MacBook

Avec ses finitions soignées, son châssis en aluminium et sa finesse, le Honor MagicBook 16 partage quelques points communs avec les MacBook d’Apple au niveau du design. Heureusement, la machine du constructeur chinois est bien moins chère, et son prix contenu ne veut pas dire que la marque a négligé son apparence, la preuve. Comme les MacBook, le MagicBook 16 est par ailleurs plutôt léger puisqu’il ne pèse que 1,84 kg, ce qui le rendra facilement transportable en déplacement.

L’écran aux bordures fines de cet appareil n’est pas en reste, puisqu’il intègre une dalle IPS Full HD de 16,1 pouces, soit une diagonale plus que confortable pour avoir un espace de travail conséquent. La luminosité pourra également grimper jusqu’à 300 nits, et l’écran FullView permet de profiter d’un rapport screen-to-body de 87,3%. Le multitâche s’effectuera donc sans accroc. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et vous obtiendrez une navigation bien fluide dans l’interface de l’ordinateur.

Des performances boostées

Côté puissance, Honor a misé sur un processeur AMD Ryzen 5 5600H, cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,2 GHz), qui, selon la marque, assure un gain de performances jusqu’à 26 % par rapport à la génération précédente, et une amélioration de 16 % des performances graphiques. On pourra également compter sur 16 Go de RAM. Avec une configuration pareille, le MagicBook 16, qui intègre nativement Windows 11 d’ailleurs, pourra délivrer de bonnes performances, que cela soit pour enchaîner les tâches de bureautique, naviguer sur le web de manière fluide, ou encore faire de la retouche photo. Un SSD de 512 Go vient compléter le tout pour assurer des temps de chargement réduits, des vitesses de transfert élevées ainsi que des lancements rapides de votre machine. Toutefois, ce laptop sera un peu limité pour faire tourner des jeux, puisqu’il n’embarque pas de GPU pensé pour.

Pour ce qui est de l’autonomie, le constructeur promet 8 heures d’utilisation sur une seule charge, ce qui devrait suffire pour une journée complète de travail. Mais le principal atout du MagicBook 16 de ce côté-là, c’est bien sa charge rapide de 65 W, qui offre la possibilité de gagner 50 % de batterie en 30 minutes. Pour une recharge complète, comptez 1h30. Enfin, pour la connectique, vous aurez droit à deux ports USB-C, deux ports USB 3.2, un port HDMI 2.0 et une prise jack.

