Le Nintendo Switch Online propose ses services gratuitement pendant 7 jours

On peut dire que l'actualité est plutôt morose en ce moment, alors une telle offre a de quoi mettre du baume au cœur. Si vous souhaitez vous évader le temps d'une semaine avec Mario, Pokémon et toutes ces licences Nintendo qui nous sont chères, vous pouvez profiter de cette offre du Nintendo Switch Online. En ce moment, le service de jeux en ligne de Big N vous propose un essai gratuit de sept jours pour profiter de ses avantages !

La Nintendo Switch aussi a son service de jeux en ligne, et même s’il apparaît un peu pauvre comparé à ceux de la PlayStation ou de la Xbox, il reste plus abordable et propose des services à la hauteur de sa console. Dans le cas où vous n’avez jamais sauté le pas de l’abonnement pour savoir ce dont il s’agit exactement, sachez que vous pouvez en ce moment profiter d’un essai gratuit de 7 jours au Nintendo Switch Online pour vous en faire une idée.

Le Nintendo Switch Online en quelques points

L’accès au jeu en ligne

L’accès à un cloud de données de sauvegarde

L’accès à un catalogue de jeux emblématiques dont des titres rétro

En ce moment, un essai gratuit de 7 jours au Nintendo Switch Online est disponible en boutique officielle.

Qu’est-ce que le Nintendo Switch Online ?

Le Nintendo Switch Online est le service de jeux en ligne accessible avec la Nintendo Switch et qui propose quasiment les mêmes avantages que le PlayStation Plus et le Xbox Game Pass. C’est un abonnement payant qui vous permet de profiter de plusieurs avantages selon la formule choisie : accès au multijoueur en ligne, à un cloud dans lequel sauvegarder vos parties ainsi que votre bibliothèque de jeux, à un catalogue de jeux dont quelques titres rétro ou encore à des offres exclusives.

Vous pouvez ainsi défier des joueurs du monde entier à Mario Kart ou visiter leur île sur Animal Crossing. Le catalogue est en revanche loin d’être parfait, certes, il est évolutif, mais il ne permet pas de jouer aux derniers titres. Vous avez en réalité accès à une liste de jeux vidéo NES, SNES et Game Boy. Big N se contente ici du minimum syndical. Il existe d’ailleurs une deuxième formule d’abonnement proposant en supplément une liste de jeux Mega Drive, Nintendo 64 ainsi que l’accès aux DLC de titres récents.

Comment profiter de l’essai gratuit sur le Nintendo Switch Online ?

Pour profiter de l’essai gratuit, vous devez aller sur le Nintendo eShop depuis votre Switch, sélectionner l’onglet « Nintendo Switch Online » et rentrer le code qui vous aura été envoyé. L’essai gratuit se lancera alors, vous avez maintenant accès aux avantages de la formule d’abonnement de base gratuitement pendant toute une semaine, hormis l’accès au catalogue de jeux et aux offres exclusives.

Chaque compte Nintendo peut profiter d’un seul essai gratuit et cette offre est valable jusqu’au 26 mars ! C’est donc cette semaine qu’il faut saisir l’occasion de vous faire une idée sur ce que vaut vraiment le Nintendo Switch Online sans dépenser un sou. Pensez également à désactiver le renouvellement automatique pour ne pas vous faire avoir à la fin de votre période d’essai.

Avant de profiter de l’essai gratuit sur le Nintendo Switch Online, il faudrait au moins posséder la console qui va avec, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif sur les différentes consoles Nintendo Switch.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le prochain numéro !