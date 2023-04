Seulement 84 € pour 2 To, c’est l’excellent rapport capacité-prix de ce SSD

Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais PNY est un des grands acteurs du marché des composants informatiques qui propose entre autres des solutions de stockage, des barrettes de RAM et même des cartes graphiques Nvidia avec lesquelles il s'est taillé une solide réputation. La plupart de ses références sont à un rapport qualité-prix exemplaire, c'est notamment le cas de ce SSD SATA PNY CS900 de 2 To qui a atteint le prix historiquement bas de seulement 84,83 euros grâce à un code promo.

Les SSD SATA CS900 de PNY ne sont pas les plus rapides du marché, mais ils ont le mérite d’afficher un rapport qualité-prix excellent. Ce ne sont pas des modèles au rabais, loin de là, on a tout de même une interface SATA III capable en théorie de débits pouvant s’élever jusqu’à 600 Mo/s. D’autant plus que le modèle en question dispose d’une capacité de 2 To, et mieux encore, son rapport capacité-prix devient excellent grâce à cette offre couplée à un code promo.

Le PNY CS900 en bref

Une capacité de 2 To, y a de quoi faire

Des débits dans la fourchette haute pour un SSD SATA

Une garantie constructeur de 3 ans

Au lieu d’environ 120 euros habituellement, le PNY CS900 de 2 To est maintenant disponible à seulement 84,83 euros en utilisant le code promo RAKUTEN15. On le trouve aussi en promotion à 95,99 euros sur Amazon.

Un espace de stockage de 2 To

2 To, c’est-à-dire 2000 Go de stockage. Autant dire que vous aurez de quoi faire avant d’atteindre la saturation avec ce SSD SATA 2.5 de PNY, vous pourrez y ranger des documents, des photos, des logiciels et des films à foison. Et, toutes ces données seront sous bonne garde étant donné que les SSD sont plus robustes que les disques durs. Qu’il s’agisse d’un SSD de Samsung, Crucial ou PNY, vous en aurez pour entre cinq et dix ans avant de le remplacer.

Les SSD SATA se font peu à peu supplanter par les SSD NVMe mais ils restent un choix économique et raisonnable si vous possédez un PC d’entrée ou du milieu de gamme. Avant d’en acheter un, il faut d’abord vérifier si votre carte mère est dotée de la norme SATA et bien réfléchir à l’utilisation que vous en ferez ensuite. Si vous avez un PC haut de gamme avec des logiciels gourmands ou axé sur le gaming, il vaut mieux prendre un SSD NVMe.

Un SSD SATA aux bonnes performances

Le PNY CS900 est dotée de l’interface SATA la plus avancée, la troisième génération SATA III capable de débits théoriques pouvant s’élever jusqu’à 600 Mo/s. Ce modèle-ci n’atteint pas ces vitesses, mais ses performances restent honorables avec une vitesse de lecture séquentielle de 550 Mo/s et 530 Mo/s en écriture séquentielle. C’est à peu près cinq fois plus rapide qu’un disque dur traditionnel, vous pourrez donc lancer des films en 4K depuis ce CS900 et même des jeux vidéo qui ne demandent pas une puissance de calcul ahurissante.

Enfin, sachez que ce SSD PNY CS900 profite d’une garantie constructeur de 3 ans et qu’il faudrait vraiment être malchanceux pour qu’il tombe en panne avant le terme échu. Cela est dû d’une part au MTBF, le temps moyen entre deux pannes, qui est estimé à 2 millions d’heures. Pour vous donner une petite idée, 2 millions d’heures, ça fait plus de deux siècles. D’autre part, les SSD sont bien plus robustes face aux chocs et aux vibrations que les disques durs traditionnels, car ils sont dépourvus de pièces mécaniques et fonctionnent uniquement avec des cellules de mémoire flash.

Si vous préférez opter pour un SSD NVMe pour votre PC, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.