Scooter Pro 4 : la trottinette électrique premium de Xiaomi est plus abordable sur Amazon

La Xiaomi Electric Scooter Pro 4 fait partie de l’élite des trottinettes électriques de la marque. Puissante, robuste et endurante, aujourd’hui, on la retrouve à un prix plus doux sur Amazon : 696 euros au lieu de 799 euros à sa sortie.

Xiaomi compte un bon nombre de trottinettes électriques dans son catalogue, et a récemment ajouté une nouvelle référence : la Electric Scooter 4 Pro. Elle vient succéder à la Mi Scooter 3 sorti il y a quelques mois, et vient remplacer la Scooter Pro 2. Ce modèle premium améliore certains points comme l’autonomie, la robustesse ou encore la puissance. Bien plus onéreuse que les anciens modèles, il est appréciable de la trouver aujourd’hui avec plus de 100 euros de remise.

Les points forts de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Une trottinette robuste avec un deck large

Une bonne accélération avec des freins rassurants

Une autonomie musclée

Affichée à 799 euros, la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro se trouve remisé à 696 euros sur le site d’Amazon.

Une inspiration des anciens modèles, plus peaufinée

La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro reprend l’apparence de ses prédécesseurs avec ses câbles apparents de couleurs noires et rouges. Pour cette quatrième génération, le constructeur vient plutôt faire quelques ajustements : il vient améliorer l’expérience de conduite et le confort de sa trottinette, en élargissant le deck de 16 cm contre 14,5 centimètres sur l’ancienne génération et 15 centimètres sur la Pro 2.

Un agrandissement qui permet d’avoir plus de place pour vos pieds, et de pouvoir les placer côte à côte. La taille de la trottinette gagne également en hauteur, la hauteur du guidon a augmenté de 5 mm par rapport au Pro 2, ce qui le rend plus ergonomique en conduite et confortable. Les pneus de 10 pouces assurent un bon amortissement des chocs sur n’importe quelle route. Ces changements ont quelques conséquences, notamment sur le poids qui est de 16,5 kg et rend la trottinette difficilement transportable. C’est faisable, mais pas idéal.

Sécurisante, endurante et agréable à utiliser

Son tarif élevé s’explique aussi par ses performances boostées. Cette trottinette monte d’un cran en matière de puissance nominale et maximale : 350 W pour l’une, 700 W pour l’autre. Dans tous les cas, votre vitesse est limitée à 25 km/h, comme l’oblige la loi. En revanche, Xiaomi promet de gravir des côtes à hauteur de 20 %. Concernant la conduite, la trottinette est maniable et stable, et le système de freinage sera quant à lui très efficace.

Sur le guidon, vous allez pouvoir consulter l’écran qui affichera des informations telles que la vitesse, l’état de la batterie et le mode de conduite choisi en fonction de la situation. L’application propose plus d’informations et devient d’ailleurs plus accueillante grâce à une mise à jour. Quant à l’autonomie, Xiaomi mentionne une autonomie de 55 km, hors la Scooter 4 Pro indique 45 km d’autonomie. Dans tous les cas, ce modèle est endurant et tient 40 km en fonction de votre conduite. Pour la recharge, il faudra patienter (beaucoup) puisqu’il faut entre 8 et 9 heures pour la recharger à 100 %.

Pour plus d’informations, retrouvez notre test complet sur la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro.

Si la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro reste trop onéreuse pour vous, et ne rentre pas dans votre budget, nous vous invitons alors dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques en 2023.

