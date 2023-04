En plus d’être incurvé et à 165 Hz, cet écran PC gamer 27 pouces est à -32 %

Après la tour et tous ses composants, l'écran est l'élément le plus important du setup d'un gamer. En effet, c'est le centre névralgique, là où tout se déroule, aussi le choix d'un moniteur ne doit pas se faire à la légère. Si un écran incurvé avec une bonne définition est souhaitable, certains gamers adeptes des jeux compétitifs préfèrent un taux de rafraîchissement élevé. Un besoin auquel répond cet écran Gigabyte de 27 pouces dont le prix passe de 249,90 euros à 169,90 euros chez Rue du Commerce.

Dans le paysage des équipementiers gaming, on a le constructeur thaïlandais Gigabyte dont la réputation n’est plus à faire entre ses cartes graphiques et ses moniteurs. Dans son catalogue, on retrouve le G27FC A, un écran PC incurvé de 27 pouces dont la fiche technique est correcte, mais qui se démarque surtout par sa fluidité. En ce moment, ce moniteur PC profite d’une ristourne de 80 euros.

Le Gigabyte G27FC A en bref

Une définition en Full HD et un taux de rafraîchissement de 165 Hz

Un écran incurvé pour une meilleure immersion

Compatible avec AMD FreeSync

Au lieu d’un prix barré de 249,90 euros, le Gigabyte G27FC A est maintenant disponible en promotion à 169,90 euros chez Rue du Commerce.

Un écran incurvé pour une meilleure immersion

Le Gigabyte G27FC A est un moniteur de 27 pouces, soit une diagonale de 68,5 cm, qui présente une courbure de 1500R et utilise la technologie d’affichage VA (pour Vertical Alignment) qui donne un taux de contraste élevé et propose des noirs ultra-profonds. La définition est en Full HD (1 920 x 1 080 pixels), ce qui est un peu le minimum syndical pour ce type de moniteur où on est en droit de s’attendre à de la QHD, il n’empêche que l’expérience d’utilisation est tout de même agréable.

Au niveau de la connectique, nous avons deux ports HDMI 1.4, deux ports USB-A 3.0 et un port DisplayPort 1.2, ce qui est plutôt complet et vous permet un usage multimédia. Le châssis est robuste et est même réglable en hauteur comme en inclinaison. Enfin, vous avez la possibilité de fixer ce moniteur à un mur étant donné qu’il est compatible avec la norme VESA 100 x 100. De cette manière, vous pouvez positionner le Gigabyte G27FC A de la façon qui vous convient le mieux pour profiter d’angles de vision optimaux.

Un moniteur taillé pour les jeux vidéo compétitifs

Même si la définition n’a rien d’extraordinaire, le Gigabyte G27FC A se rattrape avec son taux de rafraîchissement de 165 Hz, nous avons donc une fréquence d’images ultra-fluide adaptée pour les jeux multijoueurs où la victoire ne tient qu’à peu de choses. De plus, ce moniteur est compatible avec AMD FreeSync, une technologie qui synchronise les performances de votre carte graphique avec votre écran afin d’empêcher les saccades, les effets de flou et les déchirures.

Et, qui dit écran ultra-fluide dit que la réactivité doit aussi être de mise. Le Gigabyte G27FC A ne permet, en effet, aucun temps mort avec son temps de réponse d’une milliseconde. Comme ça, vous pouvez être sûr que le moniteur répondra à la moindre commande en même pas un claquement de doigts. Ce sera à vous de tenir le rythme.

Afin de comparer le Gigabyte G27FC A avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC gamer du moment.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.