Lenovo ThinkPad P15 : ce laptop professionnel ultra-puissant est 5 000 € moins cher

On ne peut pas vraiment comparer un simple laptop avec une station de travail mobile, cette dernière doit concentrer toute la puissance d'une station de bureau dans un châssis de 15 pouces. Autant dire qu'un savoir-faire particulier est de rigueur dans la conception de ces ordinateurs portables. En ce moment, l'un des meilleurs modèles de Lenovo voit son prix passer de 6 359 euros à seulement 999 euros grâce à un code promo en boutique officielle.

Vous avez peut-être croisé des Lenovo ThinkPad bien plus abordables que celui-là, mais c’est parce que certains modèles sont destinés aux particuliers et aux étudiants. En général, ces laptops sont conçus pour le marché professionnel et doivent allier la puissance d’une vraie station de travail avec une robustesse à toute épreuve. Sachez que les laptops utilisés dans l’ISS ont été pendant plusieurs années des Lenovo ThinkPad. Et, en ce moment, le prix stratosphérique du ThinkPad P15 Gen 1 descend drastiquement avec cette réduction de plus de 5 000 euros.

Le Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 en bref

La carte graphique Nvidia Quadro RTX Max-Q 5000

Une gestion thermique optimale

Un robustesse à toute épreuve

Au lieu de 6 359 euros à son lancement (vous avez bien lu), le Lenovo ThinkPad P15 est maintenant disponible en promotion à seulement 999 euros en boutique officielle grâce au code promo THINKPAD15.

Un petit format robuste et complet

Avec son châssis testé selon une douzaine de normes de robustesse militaire, vous pensez bien que ce ne sont pas les petits accidents du quotidien qui viendront à bout du Lenovo ThinkPad P15. Ce dernier a dû subir environ 200 contrôles dignes de séances de torture pour tester sa résistance face aux températures extrêmes, l’humidité, la poussière et le sable, les vibrations, les chocs et d’autres dangers qui enverraient un laptop normal six pieds sous terre.

L’écran de 15,6 pouces est une dalle IPS-LCD en résolution Full HD (1 920 x 1 080 pixels) compatible avec les formats Dolby Vision et HDR. La luminosité annoncée est de 500 cd/m² et le traitement anti-éblouissement vous permet de l’utiliser en plein soleil. Niveau colorimétrie, il couvre 72 % du spectre gamut. La connectique s’avère complète avec deux ports USB-A, trois ports USB-C, un port HDMI, un port Ethernet RJ45, un lecteur de carte SD, un lecteur de carte à puce en option et une prise jack 3.5 mm.

La puissance de la RTX Max-Q 5000

Cette configuration du Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 fonctionne avec un processeur Intel Core i5-10400H doté de 4 cœurs et de 8 threads, cadencé à 2,6 GHz et à 4,6 GHz en mode turbo boost. Il est assisté par 16 Go de RAM DDR4 et le stockage est géré par un SSD M.2 de 512 Go. À côté, nous avons bien un modèle de carte graphique réservé au monde professionnel, une Quadro RTX Max-Q 5000. Ne soyez pas impressionné par le 5000, ce GPU n’a rien à voir avec les GeForce RTX que l’on voit d’habitude.

Cette carte graphique coûte à elle seule plus de 2 000 euros, croyez-bien qu’elle s’en sort parfaitement pour le gaming. Dotée de 16 Go de VRAM GDDR6, elle a été conçue pour les logiciels professionnels extrêmement exigeants en termes de ressources et doit être capable de gérer des flux vidéo conséquents. D’où le fait que ce laptop soit réservé aux professionnels. Si vous cherchez un PC portable uniquement pour du gaming, passez votre chemin et cherchez une configuration qui soit vraiment orientée pour cette utilisation.

Afin de comparer le Lenovo ThinkPad P15 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables du moment.

