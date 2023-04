Ce purificateur d’air signé Amazon coûte 40 % de moins grâce à cette offre

Alors que de nombreux purificateurs d'air affichent un prix très élevé, le modèle Amazon Basics affiche un tarif bien plus contenu, tout en proposant une action efficace pour rendre l'air de notre domicile plus propre. Actuellement, on peut le trouver à 82,54 euros au lieu de 137,57 euros sur Amazon grâce à un coupon.

Pour débarrasser notre intérieur des divers polluants qui peuvent flotter dans l’air, opter pour un purificateur d’air reste l’une des meilleures solutions, en particulier pour les personnes qui souffrent d’allergies. La plupart des bonnes références nécessitent un budget considérable pour les acquérir, mais il est toutefois possible de faire de bonnes affaires, comme actuellement du côté d’Amazon Basics : la marque propose en effet un purificateur d’air efficace, aujourd’hui à -40 %.

Les points essentiels du purificateur d’air Amazon

Un purificateur qui couvre 48 m2

Capture 99,97 % des allergènes

Mesure la qualité de l’air en temps réel

Initialement proposé à 137,57 euros, le purificateur d’air Amazon Basics est désormais proposé à 82,54 euros sur Amazon grâce au coupon de 40 %, à cocher avant de mettre le produit dans le panier. Il sera ensuite appliqué lors du paiement.

Un appareil idéal pour les pièces moyennes

Le purificateur d’air Amazon Basics se présente sous la forme d’un bloc rectangulaire plutôt massif et pas particulièrement élégant, mais son coloris blanc l’aidera à se fondre dans tout type de déco d’intérieur. Il aura toute sa place dans un salon, une chambre, ou une salle à manger, tant que la pièce ne dépasse pas les 48 m2 : le purificateur pourra ainsi assurer sa mission dans les meilleures conditions s’il est placé dans une pièce de taille moyenne.

D’ailleurs, si vous l’installez dans une chambre, vous pourrez tout à fait l’allumer la nuit, puisque son niveau sonore s’élève à seulement 30 dB. Il fait ainsi mieux que certains purificateurs d’air Dyson, réputés pour leur action silencieuse.

Une purification efficace au quotidien

Concernant sa tâche principale, ce purificateur d’air Amazon Basics est doté d’un système de filtration à trois niveaux qui lui permettra de capturer tout type de polluants et autres substances volatiles qui peuvent être nocives pour certains d’entre nous. L’appareil ne fera qu’une bouchée des allergènes, poils d’animaux, squames, fumée, moisissures et autres odeurs peu réjouissantes. De plus, il pourra éliminer, selon la marque, 99,97 % des particules jusqu’à 0,3 micron qui flotteraient chez vous. La qualité de l’air dans votre domicile devrait ainsi être grandement améliorée, et ce, notamment grâce au filtre True HEPA et à un filtre au charbon actif.

D’ailleurs, le purificateur d’air sera aussi apte à mesurer la qualité de l’air chez vous en temps réel, afin de vous fournir des informations précieuses. Le purificateur pourra ensuite s’ajuster automatiquement. Enfin, il faudra veiller à changer le filtre de ce modèle d’Amazon tous les 6 à 8 mois. Mais pas de panique : un rappel de remplacement du filtre s’activera lorsqu’il sera temps de faire cette manœuvre.

Si vous souhaitez découvrir de nouvelles références afin de les comparer avec le modèle d’Amazon, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs purificateurs d’air du moment.

