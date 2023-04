Cet écran PC gamer de 27 pouces en QHD est à un excellent prix sur Amazon

Pour profiter pleinement de vos sessions gaming, il faut s’assurer de choisir le bon écran. Et, même avec un budget assez restreint, il existe des références intéressantes. C'est, le cas du Iiyama G2740QSU-B1 qui se négocie à seulement 183 euros.

Le constructeur Iiyma est connu sur le marché des écrans PC dédiés aux jeux vidéo. Sa référence G2740QSU-B1 n’est pas la plus complète, mais apporte tout de même quelques recherchées par les joueurs et joueuses sur PC qui cherchent à compléter leur setup pour un prix contenu. Avec une bonne résolution QHD ainsi qu’une dalle de 27 pouces réactive, ce modèle est une bonne affaire à ce prix-là.

Les atouts de l’écran PC Iiyama

Son écran de 27 pouces en QHD

Son temps de réponse minime : 1 ms

Sa compatibilité AMD FreeSync

Au lieu d’un prix barré à 219 euros, l’écran PC Iiyama G-Master G2740QSU-B1 se négocie aujourd’hui à 183 euros seulement sur Amazon.

Une dalle avec une résolution très appréciée

Avec une diagonale de 27 pouces, l’écran gaming de Iiyama (G2740QSU-B1) a l’avantage de proposer une surface d’affichage suffisamment confortable. Ses bordures fines sur trois côtés ne font qu’accentuer cet effet.

L’un de ses points forts reste sa définition. Sa dalle IPS QHD (2 560 x 1 440 pixels) est une résolution très appréciée des joueurs et des joueuses PC. Avec ce moniteur, vous bénéficierez d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées. L’écran revêt aussi un filtre anti-éblouissement et un filtre anti-lumière bleue pour préserver vos yeux.

Bien équipé pour le jeu

Dans certains jeux, la victoire se joue souvent à quelques centièmes de seconde, c’est pourquoi le temps de réponse de seulement 1 ms conviendra parfaitement pour être au bon timing dans les jeux type FPS. En revanche, cette référence de chez Iiyama fait une concession : on a droit à un taux de rafraîchissement limité à 75 Hz. Certains concurrents font mieux, mais l’écran sera un bon allié pour vos sessions de jeux.

Ce moniteur profite tout même de la technologie AMD FreeSync. Elle permet d’éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au cours de vos parties. Résultat : cet écran PC assure une expérience de jeu fluide et sans ralentissement.

