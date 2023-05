L’Apple Watch SE 2022 a attendu les French Days pour être au prix le plus bas

Vous rêvez d’avoir une Apple Watch, mais n’osez pas sauter le pas à cause du prix. Le modèle SE 2022 est celle qu’il vous faut. Elle reprend l’essentiel d’une Apple à prix réduit : d’ailleurs, elle n’est qu’à 249 euros grâce aux French Days.

La gamme SE est fortement appréciée par celle et ceux qui souhaitent acquérir un produit Apple sans y mettre le prix fort. La firme de Cupertino revient avec une seconde génération de la Watch SE, avec quelques nouvelles fonctionnalités piquées de la Series 8. Et pour les French Days, elle se négocie à moins de 250 euros.

L’Apple Watch SE (2022), c’est quoi ?

Une montre aux belles finitions

Un bon suivi GPS et un suivi de la fréquence cardiaque excellent

Une autonomie confortable

Dans sa version 40 mm et Bluetooth, l’Apple Watch SE (2022) est proposée à 299 euros, mais actuellement, on la retrouve à 249 euros sur le site Boulanger.

La version 44 mm est disponible en promotion à 289 euros au lieu de 339 euros de base.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple Watch SE (2022). Le tableau s’actualise automatiquement.



L’essentiel d’une Apple Watch à prix réduit

Pour éviter les matériaux trop onéreux qui viendraient faire grimper le prix, la Watch SE 2022 dispose d’un boîtier non pas en acier inoxydable ou encore titane, mais en aluminium. Les finitions n’en sont pas moins déplaisantes pour autant. Elle garde le même format carré emblématique de la marque, des bords arrondis, et bien sûr, la Digital Crown permettant de naviguer dans l’interface.

Sa dalle Oled LTPO est d’ailleurs bien lumineuse (1000 cd/m²) et agréable pour lire confortablement les informations affichées dessus. Dans les faits, la luminosité n’a jamais fait défaut lors de notre test, y compris en plein soleil. Notez que l’option Always-On, qui permet de garder l’écran toujours allumé, ne sera pas présente ici.

Assurant un bon suivi

Face à la Series 8, la version 2022 fait quelques concessions au niveau des capteurs, mais elle arrive tout même à offrir un suivi approfondi sur un grand nombre d’activités : comme la marche, la course à pied, la musculation ou encore la natation (la montre est étanche jusqu’à 50 m), que vous pourrez ensuite retrouver directement sur votre téléphone. Son GPS s’est montré très bon lors de notre test. Vous allez donc avoir un suivi précis de votre entraînement.

Côté santé, elle donne accès au suivi du rythme cardiaque, à la détection de chute ou encore au suivi du sommeil et des cycles menstruels. Rien à redire sur la fluidité de la montre qui s’avère excellente en tout point. Il faut dire que contrairement au modèle précédent, le modèle 2022 intègre la même puce, les Apple Watch Series 8 et Ultra. Pour finir, elle évite un problème récurant des smartwatchs en assurant deux jours d’autonomie. Parfait ainsi pour tenir la nuit et mesurer son sommeil, et enchaîner la journée suivante.

Envie d’avoir plus de détails ? Voici notre test complet de l’Apple Watch SE (2022).

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

