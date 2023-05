Cet écran PC gaming 27 pouces (QHD, 144 Hz) devient un bon deal grâce aux French Days

Avec les composants de votre PC, l'écran est l'une des pièces maîtresses de votre setup et il se doit d'avoir d'une part un taux de rafraîchissement ultra-fluide et une définition élevée pour que vous puissiez profiter au mieux de vos sessions de gaming. Durant ces French Days, nous vous avons dégoté un écran gaming qui coche les bonnes cases et qui est en promo. Le Gigabyte G27Q est actuellement disponible à 239,90 euros au lieu de 299,90 euros chez Rue du Commerce.

Entre son taux de rafraîchissement de 144 Hz et sa définition en QHD, l’écran PC Gigabyte G27Q a de quoi être privilégié par nombre de gamers. Une dalle de qualité et une fiche technique intéressante, il n’en faut pas plus pour convaincre gamers occasionnels et même exigeants. Grâce aux French Days, l’écran PC gaming Gigabyte G27Q affiche une ristourne de 60 euros.

Le Gigabyte G27Q en quelques points

Un écran PC de 27 pouces en définition QHD

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Compatible avec AMD FreeSync Premium

Au lieu de 299,90 euros habituellement, le Gigabyte G27Q est maintenant disponible en promotion à 239,90 euros chez Rue du Commerce.

Un affichage de qualité

Avant les performances, un accessoire gaming, c’est d’abord un design. Celui des moniteurs Gigabyte n’est pas particulièrement attrayant au premier coup d’œil. Ici, c’est la simplicité mais surtout la praticité qui sont de mise. Le Gigabyte G27Q est encadré par des bordures fines pour laisser le plus de place possible à l’image et son châssis est à la fois robuste et ergonomique. L’écran est notamment réglable en hauteur, inclinable et pivotable pour que vous puissiez trouver le placement le plus confortable pour vous.

Le châssis du G27Q est également dotée du minimum de ce qu’on peut attendre pour la connectique, à savoir deux ports HDMI 2.0, deux ports USB et un port DisplayPort 1.2. L’écran de 27 pouces est une dalle IPS-LCD en définition QHD (2560 x 1440 pixels), ce qui donne une résolution très appréciée des gamers. Les contrastes sont bons et le constructeur annonce une couverture du spectre DCI-P3 de 92 %, ce qui est pas mal du tout.

Une fluidité à toute épreuve

Comme mentionné ci-dessus, le taux de rafraîchissement de ce moniteur s’élève à 144 Hz, une fréquence d’images elle aussi appréciée des gamers. D’autant plus que le Gigabyte G27Q est compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium. En clair, vous n’aurez pas de souci de déchirures graphiques, d’effets de flou ou de saccades puisque l’écran se synchronisera aux performances de votre carte graphique.

Enfin, le temps de réponse est d’une milliseconde seulement, ce qui veut dire que l’écran est extrêmement réactif à ce qui se passe dans votre jeu. Avec une telle réactivité, ce sera à vous de tenir le rythme. Vous avez donc ici un moniteur aussi bien qualifié pour les jeux d’aventure prenant place dans des environnements qui vous en mettent plein la vue que pour les FPS ou les multijoueurs en ligne sans temps mort et où ça bouge dans tous les sens.

