Rapide, performant et petit prix : le bon plan SSD des French Days est là

Pour donner un second souffle à un PC agonisant, échanger ou ajouter un SSD peut souvent être la solution miracle. Destiné aux configurations les plus récentes, le SSD NVMe en PCIe 3 offre des débits beaucoup plus performants qu'un SSD SATA et est ainsi rompue à toutes les utilisations. L'une des meilleures références est le Samsung 970 Evo Plus et le modèle de 1 To est justement en réduction, à 59,99 euros chez plusieurs marchands.

Le Samsung 970 Evo Plus en bref

Une interface PCIe Gen 3.0 x 4

Des vitesses de transfert confortables

1000 Go de stockage

Vendu dans les alentours de 100 euros habituellement, le Samsung 970 Evo Plus (1 To) est maintenant disponible en promotion à 59,99 euros chez Amazon, la Fnac et Darty.

Un SSD en interface PCIe 3.0

Le Samsung 970 Evo Plus est un SSD NVMe en format M.2 2280, pour traduire, il a la forme d’une tablette de chewing-gum qui saura se glisser dans n’importe laquelle de vos configurations (PC, laptop ou ultrabook) en se glissant dans le bus PCIe de votre carte mère. La norme d’interface de ce SSD est PCIe 3.0, ce qui veut dire que le débit de transfert maximal théorique est de 1 Go/s par voie. La capacité de ce modèle est de 1 To, soit 1000 Go, ce qui vous laisse assez de place pour installer des jeux et stocker des films.

Ce SSD s’accompagne également du logiciel Samsung Magician qui vous permet de garder un œil sur la « santé » de votre SSD, sélectionner des options de sécurité et installer des mises à jour pour booster ses performances et sa stabilité. Pour ce qui est de sa durée de vie, Samsung annonce une endurance de 600 TBW avant l’épuisement total des cellules de mémoire flash ainsi qu’une garantie constructeur de cinq ans.

Des performances convenables pour n’importe quelle utilisation

Le constructeur sud-coréen annonce pour son 970 Evo Plus une vitesse de lecture de 3500 Mo/s et une vitesse d’écriture de 3300 Mo/s, ce qui est bien suffisant pour exécuter des logiciels complexes, lancer des films en 4K ou un jeu vidéo récent avec des temps de chargement d’une poignée de secondes. Votre expérience utilisateur sera fluide et agréable et il faut dire qu’à ce prix, c’est que du bonheur !

En revanche, si vous cherchez un SSD pour votre PS5, passez votre chemin ! Le Samsung 970 Evo Plus rentrerait dans la console de Sony mais n’atteint pas les performances recommandées, il faudrait que sa vitesse de lecture s’élève à au moins 5500 Mo/s. D’autant plus que ce SSD ne dispose que d’un contrôle thermique qui bride ses performances pour limiter l’échauffement. Étant donné que la PS5 a tendance à bien chauffer, le SSD deviendrait encore plus inutile.

