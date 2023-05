Grosse baisse de prix S23 Ultra, PC fixe gaming pas cher et Redmi Note 12 Pro avec 150 € de moins – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : le Samsung Galaxy S23 Ultra profite d'une réduction de plus de 300 euros, le PC fixe gaming abordable de Lenovo est un excellent deal pour les joueurs et joueuses à petit budget et le Xiaomi Redmi Note 12 Pro coûte déjà jusqu'à 150 euros de moins.

Si vous avez manqué les nombreuses offres de la semaine, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les trois meilleures promotions que nous avons partagées ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Enfin une baisse de prix significative pour le Samsung Galaxy S23 Ultra (-322 €)

Que savoir sur le Galaxy S23 Ultra ?

C’est un grand smartphone livré avec un stylet

La partie photo est sublime, avec beaucoup de possibilités

Les performances sont au rendez-vous avec le Snapdragon 8 Gen 2

Au lieu de 1 419 euros depuis son lancement, le Samsung Galaxy S23 Ultra (256 Go, coloris crème) est aujourd’hui disponible en promotion à 1 097 euros sur le site d’Ubaldi, soit 23 % de remise immédiate sur un nouveau smartphone haut de gamme de l’année 2023.

PC fixe pour le gaming : cette tour à moins de 450 € est un excellent deal

En quoi le PC fixe Lenovo Ideacentre G5 est-il intéressant ?

Un boîtier simple et minimaliste

Un combo i5 11e gen + GTX 1650 + 8 Go de RAM

Un SSD NVMe de 256 Go

Davantage aux alentours de 700 euros que le prix barré de plus de 1 000 euros affiché chez le marchand, le PC fixe Lenovo Ideacentre G5 Gamer (14IOB6) se trouve actuellement en promotion à 449,99 euros sur le site Cdiscount.

Pour augmenter la capacité de stockage à moindre coût, on vous recommande d’opter pour un second SSD. Le modèle CS900 de PNY en 1 To est actuellement remisé à seulement 39 euros.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro : récent, mais déjà moins cher de 120 € grâce à cette offre

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro en quelques points

Une dalle OLED de 6,67 pouces en FHD+ rafraîchie à 120 Hz

Un SoC Qualcomm Snapdragon 732 G

Une bonne autonomie et la recharge rapide à 67 W

Au lieu de 349,90 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 229,90 euros chez AliExpress. Pour obtenir ce prix, il suffit de récupérer le coupon vendeur de 120 euros. La version 256 Go est également en promotion à 249,90 euros au lieu de 399,90 euros, cette fois-ci grâce à un coupon vendeur de 130 euros.

Aucun problème pour ce qui est du fournisseur, ce smartphone est bien livré depuis la France.

B&You 40 Go à petit prix : Bouygues revient enfin avec un forfait mobile intéressant

Les plus de ce forfait B&You

Les appels/SMS/MMS illimités partout

40 Go en France et 14 Go en Europe/Dom

Un prix bas même après un an

En ce moment, le forfait mobile 40 Go de 4G chez B&You est disponible à seulement 9,99 euros par mois. Le prix de l’abonnement n’augmente pas après un an et il s’agit d’un forfait sans engagement, donc vous pouvez résilier à tout moment.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

40 Go Appels illimités 40 Go en France 14 Go en Europe 9,99€ Carte SIM à 1€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 20 à 60 Go Appels illimités 20 Go - 60 Go en France 15 Go en Europe À partir de 6,99€ Découvrir Orange Forfait Mobile 5G

100 Go Appels illimités 100 Go en France 100 Go en Europe 16,99€ 31,99€ Pendant 12 mois Découvrir Tous les forfaits mobile

