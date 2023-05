1 400 € de moins sur un TV LG 8K, OnePlus Buds Pro 2 à -40%, le Galaxy A34 plus abordable — les deals de la semaine

Sommaire Comparateur Commentaires

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les bons plans de la semaine ? Voici ce que vous a loupé : 1 400 euros de remise sur un téléviseur 8K de chez LG, les nouveaux OnePlus Buds Pro 2 sont à moins 40 % et le Samsung Galaxy A34 perd 110 euros de son prix.

Pour cette petite semaine de 3-4 jours, nous avons, comme à notre habitude, publié de nombreux bons plans. Si vous n’avez pas eu le temps d’y jeter un coup d’œil, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les quatre meilleures promotions que nous avons partagées depuis ce lundi 15 mai et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Super deal : 1400 € de remise sur ce grand TV LG 8K de 65 pouces

Le LG 65NANO966 en bref

Une dalle de 65 pouces en définition 8K ;

La prise en charge du HDR10 et du Dolby Atmos ;

Les fonctions d’une Smart TV avec WebOS.

Au lieu de 2499 euros habituellement, le LG 65NANO966 est maintenant disponible en promotion à 1099 euros chez Amazon.

Déjà 40 % de remise pour les nouveaux écouteurs sans fil premium de OnePlus

Les points forts des OnePlus Buds Pro 2

Des écouteurs confortables ;

Une très bonne qualité sonore ;

Présence du Bluetooth multipoint et de l’audio spatial.

Lancés à 179 euros, les OnePlus Buds Pro 2 sont désormais proposés à 119 euros chez Cdiscount.

Galaxy A34 : le plus équilibré des smartphones Samsung perd déjà 110 euros de son prix

Les points forts du Samsung Galaxy A34

Un bel écran Amoled Full HD+ de 6,6 pouces + 120 Hz ;

Une interface réussie et très complète ;

Une bonne autonomie.

Initialement affiché à 399 euros, puis réduit à 320 euros, le Samsung Galaxy A34 peut vous revenir à 291 euros sur Ubaldi grâce à une ODR de 30 euros valable jusqu’au 10 juin 2023.

À ce prix-là, ce forfait mobile de 40 Go ne vous coûtera pas plus cher qu’une place de ciné

Ce que propose ce forfait Cdiscount Mobile

Une enveloppe de 40 Go de data en 4G ;

Les appels, SMS et MMS illimités ;

La qualité du réseau Bouygues Télécom ;

Un forfait sans engagement.

En ce moment, le forfait Cdiscount Mobile de 40 Go est maintenant disponible à 7,99 euros par mois. De plus, ce forfait est sans engagement et le prix n’augmente pas au bout d’un an.

