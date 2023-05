L’élégant Asus Zenbook 14 doté de la puissance d’un Ryzen 5 perd 200 €

Idéal pour le travail en mobilité, le PC portable Asus Zenbook 14 est actuellement proposé à un prix bien plus avantageux qu'à l'accoutumée, puisqu'il est possible de l'obtenir pour 699 euros au lieu de 899 euros chez Rue du commerce.

Les ultraportables sont des machines idéales pour celles et ceux qui ne travaillent pas constamment de façon sédentaire. Légers, compacts, mais non dénués de performances, ces modèles peuvent s’emporter partout et sont avant tout taillés pour la productivité. C’est le cas de l’Asus Zenbook 14, dont les performances sont tout à fait adaptées à des tâches de bureautique, par exemple. En ce moment, il n’est heureusement plus aussi cher qu’avant, puisqu’il bénéficie d’une promotion de 200 euros.

Les points essentiels de l’Asus Zenbook 14

Un ultraportable compact et léger

De bonnes performances

Une autonomie correcte

Initialement affiché à 899 euros, l’Asus Zenbook 14 UM425QA-KI194West désormais proposé à 699 euros chez Rue du Commerce.

Une machine légère à transporter partout

La gamme Zenbook d’Asus se démarque généralement par leur design élégant et sobre. Le modèle Zenbook 14 (UM425QA-KI194W) ne fait pas exception. Cet ultraportable est doté d’un châssis métallique gris foncé qui ne pèse pas bien lourd sur la balance, puisque son poids n’excède pas les 1,3 kg, pour une épaisseur de seulement 15,8 mm. On a donc droit à une machine très légère, qu’on pourra tout à fait transporter facilement en déplacement.

Cet Asus Zenbook 14 ne sera pas non plus encombrant, puisque comme son nom l’indique, il embarque une dalle de 14 pouces, soit une diagonale tout à fait suffisante pour consulter confortablement chaque information sur l’écran, tout en ne se coltinant pas une machine massive. S’agissant de cet écran, plus précisément, la dalle est Full HD NanoEdge (soit un dérivé d’une dalle IPS), qui promet une bonne luminosité et une netteté agréable. On profite aussi d’un rapport screen-to-body de 90 %, grâce notamment à des bordures d’écran très fines, ce qui augmente grandement le confort visuel. Autrement, cet Asus Zenbook dispose d’une charnière ErgoLift, qui surélève automatiquement l’arrière de l’ordinateur afin d’incliner le clavier pour que l’angle soit plus confortable. Sur ce clavier, justement, un NumPad sera présent : il s’agit d’un pavé numérique qui s’éclaire grâce à un réseau de LED.

De bonnes performances au quotidien

Avec son processeur AMD Ryzen 5 5600H (cadencé à 3,3 GHz avec un boost jusqu’à 4,2 GHz), couplé à 16 Go de mémoire vive soudée, l’Asus Zenbook 14 délivrera de belles performances pour des tâches classiques de bureautique, ou pour visionner quelques épisodes de séries sur son écran de bonne facture. La partie graphique sera quant à elle gérée par une puce AMD Radeon Vega 8. On n’a donc pas affaire à une machine taillée pour le gaming, mais plutôt pour de la productivité et du travail en mobilité. Par ailleurs, le PC portable embarque également un SSD M.2 de 512 Go, qui, en plus d’apporter une capacité de stockage plus que confortable, s’occupera de réduire les temps de chargement et d’accélérer les lancements de la machine pour gagner un temps précieux. Windows 11 est également déjà disponible sur le PC portable.

Enfin, pour ce qui est de sa connectique, l’Asus Zenbook 14 est plutôt bien fourni avec son port USB 3.2 Gen 1 Type-A, son port USB 3.2 Gen 2 Type-C, son port HDMI, son lecteur de carte microSD et son port jack 3,5 mm. Le Wi-Fi 6 est aussi de la partie. Concernant l’autonomie de ce modèle, la marque promet jusqu’à 15 heures d’utilisation, mais cette durée variera évidemment en fonction de vos usages. Asus assure également que son Zenbook 14 peut grimper jusqu’à 60 % de batterie en moins de 50 minutes.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec l’Asus Zenbook 14, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).