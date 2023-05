Smartphone + robot aspirateur Xiaomi en promo et enceinte puissante pas chère – les meilleurs bons plans du jour

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les bons plans du jour ? Pas de souci, voici un condensé pour ne pas rater les meilleures offres : le Redmi Note 12 améliore son rapport qualité-prix avec près de 50 euros de réduction, le robot aspirateur pas cher de Xiaomi l'est encore moins avec un code promo et la massive et puissante enceinte Bluetooth Soundcore Motion Boom Plus est à -30 %.

Si vous avez manqué les offres de jour, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les trois meilleures bons plans que nous avons partagés le 24 mai 2023 et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Le rapport qualité-prix du Xiaomi Redmi Note 12 est imbattable grâce à ce code promo

Le Xiaomi Redmi Note 12 en bref

Une belle dalle AMOLED à 120 Hz

Un SoC entrée de gamme efficace : Snapdragon 685

Une grosse batterie et un chargeur 33 W

Dans sa version 4+128 Go, le Xiaomi Redmi Note 12 est au prix de 199 euros. En ce moment, on la trouve au prix réduit de 169,99 euros et grâce au code RAKUTEN15, le téléphone chute à seulement 154,99 euros sur le site Rakuten.

Ce robot aspirateur Xiaomi en promotion à seulement 135 € est la belle affaire du jour

Les points essentiels du Mi Robot Vacuum-Mop Essential

Une conception mince

Aspire et nettoie avec sa serpillère

Une navigation intelligente

Initialement affiché à 205 euros, puis réduit à 149 euros, le Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential est désormais proposé à 134 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN15.

Cette puissante enceinte 80 W animera vos soirées d’été pour un super prix

Les points forts de la Soundcore Motion Boom Plus

Une enceinte imposante

Certifiée IP67

Une très bonne autonomie

Initialement proposée à 179 euros, la Soundcore Motion Boom Plus est désormais affichée à 129 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez payer encore moins cher, la Soundcore Motion Boom, l’ancienne version de l’enceinte, plus petite, mais avec une meilleure autonomie, est quant à elle proposée à 69 euros au lieu de 89 euros sur Amazon.

